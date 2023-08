Al mare o in montagna, i nuovi libri di agosto da mettere in valigia

Agosto e le tanto attese vacanze sono arrivate e mentre ci rilassiamo in riva al mare o in montagna, non c’è nulla di meglio dell’immergersi tra le pagine di un romanzo. C’è un libro perfetto per ognuno di noi e le ultime uscite di agosto, sono l’occasione per scoprire tanti nuovi titoli emozionanti, avventurosi e divertenti, perfetti per evadere dalla realtà per qualche ora.

Una piccola formalità di Alessia Gazzola

Rachele è sempre stata molto abile a capire le ultime tendenze, tanto da diventare una giornalista affermata che collabora con la famosissima rivista Chic&Glam. Se con la moda è un asso, quando si tratta di faccende giuridiche e notarili non sa assolutamente nulla. Nonostante questo si rende conto che rinunciare alla casa che lo zio le ha lasciato in eredità, come vorrebbe suo padre, le sembra una follia. Il suo intuito le dice che dietro a quell’eredità c’è qualcosa di interessante, allora contatta un suo ex compagno di liceo diventato notaio. Si ritrova davanti un uomo che l’affascina, anche perché la storia con il suo fidanzato storico è quasi giunta al termine. I segreti che scoprirà le faranno improvvisamente capire che sono molte le cose che non conosce di lei e della sua famiglia.

La guerra delle due regine di Jennifer L. Armentrout

Agosto è il mese in cui gli appassionati della saga fantasy Blond and Ash possono finalmente leggere un nuovo capitolo delle avventure di Casteel Da’Neer, l’uomo che ha provato in prima persona la furbizia e la crudeltà della Regina di Sangue. Nel frattempo Poppy, che è consapevole della cattiveria della sovrana, è disposto a tutto pur di liberare il Re, Il suo obiettivo è cancellare via la Corona di Sangue e tutto il dolore che ha generato. Per riuscirci dovrà convincere i generali di Atlantia a farsi guidare da lui, perché solo così i due regni potranno vivere finalmente in pace.

Il figlio della profezia di Juliet Marillier

La sopravvivenza dell’Irlanda è messa a dura prova, la magia sta lentamente svanendo e questo mette a dura prova le radici mistiche della nazione. Le profezie avevano già predetto tutto questo e hanno anche indicato la soluzione: gli spiriti della terra di Erin devono allearsi al clan di Sevenwaters, una famiglia che ha giurato di proteggere a tutti i costi la magia. Toccherà a Fainne, la timida e solitaria figlia di Niamh, la perduta sorella di Sevenwaters, sciogliere gli enigmi del potere. Ma a metterle i bastoni tra le ruote ci sarà sua nonna, la strega Oonagh, una incantatrice che non si fermerà davanti a nulla pur di distruggere tutto ciò per cui lotta la famiglia di Sevenwater.

Il Polacco di J. M. Coetzee

Il Polacco è un pianista settantenne conosciuto da tutti per le sue interpretazioni austere di Chopin. L’uomo si innamora perdutamente di Beatriz, una donna che appartiene alla buona società di Barcellona. Dopo l’incontro al concerto le Barri Gotic e la successiva cena, i destini dei due sembrano prendere strade differenti fino a quando a distanza di mesi il Polacco decide di tornare in Spagna. L’uomo non riesce a stare lontano dalla donna, che però non vuole diventare la sua musa e un oggetto del desiderio.

Il magico studio fotografico di Hirasaka di Sanaka Hiiragi

Lo studio fotografico del signor Hirasaka è fuori dal comune, quando si entra si viene accolti con un rituale preciso. I suoi ospiti, un’ex insegnante novantenne, un membro della yakuza e una ragazzina, vengono fatti accomodare su un divano e gli viene consegnato uno scatolone con all’interno le foto della loro vita. Gli ospiti dovranno sceglierne una per ogni anno che hanno vissuto con la possibilità di rivivere il ricordo più prezioso e scattare una nuova foto. L’unica condizione è che non devono interagire con nessuno, perché lo studio di Hirasaka si trova al confine tra due mondi.

La setta delle ciambelle di Joe R. Lansdale

Meg è una donna che sparisce improvvisamente dal suo luogo di lavoro: un negozio di ciambelle. A distanza di una settimana dalla scomparsa i vicini sono convinti che sia scappata per evitare gli esattori, l’ex marito Charlie Garner, invece, ha un brutto presentimento. Il negozio in cui lavorava è gestito da persone che appartengono a una congrega evangelista, convinti che a breve ci sarà uno sbarco extraterrestre. I gruppo si fa chiamare il Popolo dei dischi volanti e indagando con il fratello Felix, la sua fidanzata e giornalista Amelia «Scrappy» Moon, Charlie scopre cose molto strane sul luogo di lavoro di Meg. Nel negozio trova un minaccioso scimpanzé tenuto al guinzaglio e un’arsenale di armi. Solo quando il suo informatore viene ucciso e smembrato, Charlie capisce che lui e i suoi compagni sono in pericolo.

Lost at present di Kerstin Gier

Quinn e Matilda sono compagni di scuola e hanno molte cose in comune, ma quello che li unisce è un segreto. Quinn infatti può oltrepassare la Soglia, un mondo dove vivono creature immaginarie e Matilda è l’unica che, grazie alla sua intelligenza, riesce ad aiutarlo a districarsi in questa realtà parallela. Il mondo fantastico, però, non è privo di pericoli, ci sono anche creature oscure che vogliono eliminare Matilda e Quinn perché conoscono l’esistenza della Soglia. Grazie al loro legame e alla fiducia reciproca possono superare tutto.

Come un fulmine a ciel sereno di Ali McNamara

Sky è una meteorologa che monitora la sua vita proprio come fa con il clima: con un rigore scientifico. Anche se ha girato il mondo alla scoperta dei fenomeni atmosferici più suggestivi, ora ha un piccolo incarico su un’isoletta al largo della Cornovaglia, dove a causa dell’alta marea spesso si interrompono i collegamenti con la terraferma. Ma quello che la preoccupa di più è dover lavorare al fianco di Sonny Samuels, un presentatore locale che non sa nulla di meteorologia ed è facilmente suggestionabile dalle leggende raccontate dal popolo locale. Poco alla volta Sky cambierà idea sull’isola e forse anche sul suo compagno di lavoro.

La pietra del rimpianto di Arnaldur Indridason

Siamo a Reykjavík e all’interno di una delle tante case dei quartieri residenziali viene trovato il cadavere di una donna morta per soffocamento. L’appartamento è sottosopra e la scientifica analizzando le tracce dell’assassino trova il biglietto con su un numero che tutti loro conoscono, è quello dell’ex detective Konráð ormai in pensione. L’uomo tempo prima era stato contattato da una donna gravemente malata che voleva ritrovare suo figlio dato in adozione alcuni decenni prima. Konráð però, aveva rifiutato l’incarico perché non voleva darle false speranze e perché era sulle tracce dell’assassino di suo padre, ma ora alla luce dei fatti si sente in colpa. Decide quindi di mettersi sulle tracce del figlio della donna uccisa. Più va avanti con le indagini più capisce che ci sono dei collegamenti con la morte di suo padre.

Qui tutto è possibile di Cathleen Schine

Aveva solo undici anni, quando nel 1939 Salomea Künstler, detta Mamie, aveva dovuto lasciare Vienna con i suoi genitori e il nonno. Abbandonare la città colta e Mitteleuropea che tanto amavano e di cui erano parte attiva, è stato molto doloroso per loro soprattutto perché poi si sono trasferiti a Los Angeles, in California, una realtà lontanissima dal loro mondo. Siamo nel 2020 e Mamie ormai ultranovantenne, accoglie nella sua casa di Venice, il nipote di ventiquattro anni Julian che a causa della pandemia si fermeà a lungo. La loro convivenza diventa l’occasione per Mamie di raccontare il suo passato, la sua carriera da violinista e la sua giovinezza. Julian ascolta con interesse e trasporto i racconti della nonna, tanto da diventare una fonte di ispirazione e un modo per superare la sua crisi esistenziale.

