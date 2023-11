In cerca di libri appassionanti da leggere? Le novità da non perdere a novembre

L’autunno ormai entrato nel vivo e le giornate grigie e piovose sono il pretesto giusto per immergersi in un nuovo libro con tutte le sue storie e avventure. Nel mese di novembre, poi, ci sono graditi ritorni come Donato Carrisi, Fabio Volo, Michael Connelly e Alessandro Baricco con titoli da non perdere assolutamente. Vediamo insieme i migliori libri da leggere.

L'educazione delle farfalle di Donato Carrisi

Il re del giallo italiano torna con un libro che porta il lettore alla scoperta degli angoli più oscuri delle vostre paure, un viaggio che cambierà per sempre il modo di percepire il mondo. Serena è una broker dell’alta finanza abile nel suo lavoro che viene coinvolta nell’incendio di uno chalet. La casa di legno brucia improvvisamente nella notte, le fiamme avvolgono qualsiasi cosa, fino a quando tutto crolla e a rompere il silenzio c’è solo il rumore del fuoco e di chi è riuscito a sfuggire. Da quel momento la vita di Serena cambia radicalmente e precipita in un terribile incubo.

Lo scambio di John Grisham

Nel nuovo libro di John Grisham troviamo un vecchio personaggio amato dallo scrittore Mitch McDeere, il protagonista de “Il socio”, il libro che lo ha portato al successo. Ora siamo nel 2005, Mitch è socio di uno studio legale, ha una moglie editor di libri di cucina e due figli. Una vita tranquilla che avrà un brusco cambio quando un suo socio romano gli chiederà di aiutarlo in un delicato caso internazionale che vede coinvolto un importante cliente turco in Libia. Mitch parte per Roma e fin da subito si trova al centro di un complotto che mette in pericolo i suoi colleghi e la sua famiglia.

Abel. Un western metafisico di Alessandro Baricco

Alessandro Baricco torna con un romanzo d’amore che è anche un western e una storia spirituale. Abel ha ventisette anni e diventa famoso, quasi una leggenda, perché ha sventato una rapina sparando simultaneamente a due obiettivi con due pistole. Quello che è definito il colpo mistico è difficilissimo e sono in pochi in grado di eseguirlo. Eppure lui, uno sceriffo di una piccola cittadina, ci è riuscito. Abel è un ragazzo tranquillo innamorato (e ricambiato), di Hallelujah Wood, mente la madre se ne è andata via lasciando lui, i suoi fratelli e la sorella al loro destino.

Il giorno dell'innocenza di Michael Connelly

Il Corcoran State Prison è una delle carceri più dure, da cui difficilmente si esce vivi, eppure Jorge Ochoa, accusato per omicidio ce la fa. L’uomo, infatti era stato condannato ingiustamente, ma grazie alla bravura dell’avvocato Mickey Haller dopo 14 anni riesce a dimostrare la sua innocenza. Dopo quella vittoria anche la vita di Haller cambia, molti detenuti che si dichiarano innocenti lo contattano per avere giustizia. Per affrontare il carico di lavoro, l’avvocato chiama in aiuto il fratellastro Harry Bosch, un ex detective che ha il compito di scovare tra le migliaia di lettere un caso vincente. L’attenzione di Harry è attirata dalla storia di Lucinda Sanz, una donna condannata per l’omicidio del marito poliziotto. Fin da subito è chiaro come nel caso ci siano tantissime incongruenze e che la polizia abbia voluto trovare un colpevole per la morte di un loro collega.

Tutto è qui per te di Fabio Volo

Luca è un uomo indipendente, ma nonostante questo non ama la solitudine. Nel suo passato c’è una storia importante finita e cerca di ritrovare un po’ di spensieratezza uscendo con una ragazza molto più giovane di lui, pur vergognandosi di questa relazione. Un giorno per caso incontra Lucia, la sua ex ragazza di quando aveva vent’anni e con la quale aveva vissuto tutte le prime volte. La donna ha una figlia e una relaziona ormai arrivata al termine. Sono due persone sole, e se provassero a ricominciare da dove si erano fermati?

Soledad di Maurizio de Giovanni

Il commissario Ricciardi si trova alle prese con un nuovo omicidio che sconvolge la città di Napoli. Siamo nel 1939 e per l’Italia si avvicina l’ultimo Natale di pace, ma si avverte un senso di solitudine che colpisce soprattutto chi è considerato diverso. Tra di loro c’è Erminia Cascetta una donna che aveva troppa voglia di vivere e per questo è stata uccisa. Il commissario Ricciardi con il brigadiere Maione dovranno risolvere un caso in cui la chiave sta proprio nella solitudine.

Il segreto della donna più felice del mondo di Francesco Sole

Selene Vanni ha una libreria di famiglia, il lavoro dei suoi sogni e ha un compagno, Filippo, con cui vive da anni. Nonostante questo si rende conto di non essere totalmente felice, c’è qualcosa che le manca e la manda in confusione. In poco tempo si rende conto che le cause della sua crisi non sono solo i problemi economici e l’incontro con un uomo, Riccardo, che l’ha conquistata, ma sono molto di più. Si rende conto di aver soffocato giorno dopo giorno i propri desideri e le passioni fino a perdere la libertà. Per uscire da questo baratro deve ricominciare a respirare, poco alla volta.

La casa delle tenebre di Jo Nesbø

Il re del crime si misura per la prima volta in questo libro con l’horror, rivisitando i temi classici del genere. Dopo la morte dei genitori in un incendio Richard Elauved, ancora quattordicenne, va a vivere con gli zii nella remota cittadina di Ballantyne. Ma la nuova vita non fa per lui, si isola sempre di più e viene emarginato dai suoi compagni. Infatti quando un ragazzo scompare risucchiato da una cabina, tutti sono convinti che sia stato lui e nessuno crede alla sua storia tranne Karen. Quest’ultima lo incoraggia a indagare anche perché dopo la sparizione di un secondo ragazzo, dovrà difendersi dalle accuse. Richard si troverà a dover dimostrare che Ballantyne è avvolta dalla magia oscura.

Twisted hate di Ana Huang

Ana Huang è un’autrice statunitense i cui libri hanno scalato la vetta delle classifiche americane con la saga Twisted. Il merito è del passaparola sui social che sono rimasti letteralmente colpiti dai racconti della scrittrice. Dopo l’uscita di Twisted Love, Twisted Games, arriva il terzo capitolo, ma non quello conclusivo, Twisted Hate. Quello che piace dei racconti di Ana Huang è che riescono a intrecciare relazioni tra giovani adulti raccontando amori tormentati. Inoltre, ogni capitolo della quadrilogia è autoconclusivo, quindi può essere letto indipendentemente dagli altri anche se all’interno ci sono piccole anticipazioni.

Murtagh di Christopher Paolini

Il nuovo romanzo fantasy di Christopher Paolini porta i suoi fan nel mondo di Eragon. Murtagh e il suo drago Castigo sono i protagonisti di questa nuova avventura che li conduce alla ricerca di una misteriosa strada. Il viaggio non è dei più semplici, dovranno affrontare molte difficoltà e superarle con la loro forza e intelligenza.

