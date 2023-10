Libri che passione: i titoli da leggere tutti d’un fiato a ottobre

Con l’arrivo dell’autunno e di ottobre arriva anche il momento di scegliere i libri che vi faranno compagnia durante questo mese mentre le foglie cadono e le temperature iniziano ad abbassarsi. Avventure e storie avvincenti vi terranno con il fiato sospeso e vi faranno sognare, scopriamo tutte le novità di ottobre.

Better. Ossessione di Carrie Leighton

È una storia di amore e passione, ma anche di bugie e tradimenti quella tra Thomas e Vanessa, che decidono di lasciarsi non senza rancori. Vanessa decide di fare un viaggio per allontanarsi dal suo passato, ma non riesce a dimenticare il dolore e il risentimento che prova per Thomas. Il ragazzo dal canto suo cerca di cambiare rotta e di affrontare i suoi demoni per cambiare vita. Trascorsi alcuni mesi, i due si incontrano all’università, ogni volta la rabbia viene a galla, proprio come l’attrazione che provano l’uno verso l’altro. La presenza di Logan, sempre più vicino a Vanessa, scalda ancora di più gli animi.

All’arme! All’arme! I priori fanno carne! di Alessandro Barbero

Se siete appassionati di storia, uno dei libri da leggere questo ottobre è quello di Alessandro Barbero. Lo storico racconta delle rivolte popolari che hanno sconvolto le società nel corso dei secoli, in particolare nel corso del Trecento. Le rivolte sono state a lungo considerate un fallimento perché non avevano obiettivi chiari e concreti, in realtà i rivoltosi, hanno sempre lottato per perseguire i loro obiettivi.

Spilli di Greta Olivo

Livia è una ragazza che ha tutto, non vuole perdersi quello che la sua giovane età le consente ed è davvero brava nello sport che è diventata una vera e propria passione per lei. Livia, infatti, è velocissima e corre più veloce di tutti, fino a quando un giorno cade a causa di un problema alla vista che la rende vulnerabile al buio. Suo padre allora le presenta Emilio, un tutor che le insegna a vedere senza guardare. Livia capisce fin da subito che la vita è piena di sfide, ma con Emilio riesce a superarle tutte e a non avere più paura.

Il circolo segreto dei misteri di Sarah Penner

In una fredda notte del 1873, Parigi viene coperta dalla neve, avvolto nella foschia c’è un castello in cui si sta svolgendo una seduta spiritica condotta dalla medium Vaudeline D’allaire. Accanto a lei c'è la sua assistente Lenna Wickes, una mente scientifica, che vuole apprendere l’arte dello spiritismo per capire chi ha ucciso la sorella Evie, appassionata di misteri dell’occulto. Mentre sono a Parigi, Vaudeline riceve una lettera che la costringe a rientrare a Londra per indagare sulla morte di un suo amico. Le due donne una volta arrivate nella capitale inglese iniziano le indagini, ma fin da subito la realtà e l’illusione si mischiano tra di loro tanto da temere di essere cadute in una trappola.

Era un bravo ragazzo di Simonetta Agnello Hornby

Giovanni e Santino sono due ragazzi che vivono in Sicilia, il primo deve accontentare le ambizioni sociali della madre, il secondo allontanare la madre da un destino equivoco che ha intrapreso per mantenere la famiglia. I due fanno di tutto per affermarsi nella Sicilia degli anni ‘80: Santino diventa il principe del calcestruzzo accettando commesse manovrate, Giovanni è un avvocato che fa gli interessi di pochi, gli stessi che lo hanno aiutato a diventare un avvocato di successo. I due poco alla volta si trovano immischiati in una spirale senza scampo.

Giù nella valle di Paolo Cognetti

Paolo Cognetti nel suo nuovo romanzo parla del rapporto tra la natura e gli essere umani. I protagonisti sono due fratelli Luigi e Alfredo rappresentati da due alberi: un larice e un abete, divisi da una casa in montagna, ma uniti dietro al bancone del bar. Alla loro storia si intreccia con quella di Betta, una ragazza in attesa di una bambina. Attraverso un linguaggio duro, l'autore esplora la connessione e il silenzio che caratterizzano le voci della natura.

Le schegge di Bret Easton Ellis

Siamo nel 1981 e nell’elitaria Buckley School la vita di un gruppo di diciassettenni viene sconvolta dall’arrivo di Robert Mallory, un ragazzo affascinante, intelligente, ma che nasconde un segreto. Robert ben preso entra a far parte del gruppo e Bret diventa quasi ossessionato da lui, a frenarlo c’è solo la figura del Pescatore. Un serial Killer che sta mietendo una vittima dopo l’altra a Los Angeles e che sembra intenzionato a colpire anche il gruppo di Bret e il ragazzo stesso.

La vita è bella, nonostante di Sveva Casati Modignani

Il capitolo conclusivo della serie “Festa di Famiglia” ci racconta la vita adulta delle quattro amiche Andreina, Carlotta, Gloria e Maria Sole. Le quattro donne si sono sempre sostenute a vicenda e ora si trovano alle prese con nuove consapevolezze e a prendere nuove decisioni. Maria Sole dopo aver aperto un asilo nido cerca di trovare un nuovo equilibrio in famiglia, Carlotta, invece affronta il dolore per una perdita improvvisa. Gloria rivaluta il suo rapporto con Sergio, il compagno di una vita e Andreina si chiede se sia giusto o meno far crescere al figlia senza un padre.

Facciamo finta che sia solo un gioco di Elena Armas

Adalyn Reyes lavora per la Miami Flames FC, la squadra di calcio della città e ha deciso di avere una vita scandita da un rigido rigore, per eccellere nel lavoro. Tutto cambia quando diventa, suo malgrado, protagonista di un video virale che la ritrae mentre aggredisce la mascotte della squadra. Il padre, proprietario del team, per non licenziarla la manda nella Carolina del Nord e risollevare le sorti della Green Warriors. La squadra di calcio locale è composta da bambine di nove anni che si allenano in tutù e sono terrorizzate da lei. A rendere ancora più difficile il suo lavoro c’è l’affascinante coach Cameron Caldani, ex portiere prodigio e suo vicino di casa. Nonostante le difficoltà Adalyn non vuole arrendersi e ce la metterà tutta per riscattare il suo futuro e quello delle piccole Warriors.

È colpa tua di Mercedes Ron

Dopo il successo straordinario di "È colpa mia?", diventato anche un film, Mercedes Ron torna con un nuovo romanzo che ci racconta il seguito della storia tra Noah e Nick. La ragazza sapeva perfettamente che la loro relazione non sarebbe stata facile. Appartengono a due mondi differenti, ma grazie all’amore e alla passione tra di loro, sono riusciti a superare le difficoltà. Ora Noah sta per iniziare l’università, le difficoltà interiori e una nuova vita metteranno ancora a dura prova il loro rapporto, facendo emergere tutte le insicurezze.

