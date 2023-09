Settembre 2023: i migliori libri da leggere per ripartire con grinta

La fine delle vacanze non vuol dire mettere da parte i libri: settembre è il mese delle ripartenze e ci sono molti titoli pronti ad accompagnarvi e a darvi l’entusiasmo di cui avete bisogno per affrontare nuove esperienze.

Oltre a grandi conferme come Allende e Stephen King ci sono nuovi autori che vi porteranno all’interno di mondi avvincenti e storie accattivanti. Non resta che scoprire i più interessanti.

Holly di Stephen King

Il re del thriller torna il 15 settembre con un libro ricco di suspense, tratto distintivo di ogni sua opera. Questa volta l’attenzione si concentra sulla scomparsa di una ragazza e sul tentativo della madre Penny Dahl di ritrovarla. La donna, infatti contatta l’agenzia Finders Keepers, ma una delle socie Holly Gibney non è sicura di voler accettare il caso, perché ha da poco perso la madre e il collega Pete ha il covid. Alla fine Holly accetta perché c’è qualcosa nella voce della madre che l’incuriosisce. Indagando, l’attenzione della detective si concentra su Rodney ed Emily Harris, gli anziani vicini della ragazza scomparsa. La coppia all’apparenza sembra tranquilla, in realtà è furba e spietata, Holly dovrà fare leva sul suo talento per scoprire il loro piano.

Scopri di più su Amazon

Una ragazza d'altri tempi di Felicia Kingsley

L’autrice di bestseller non deluderà i suoi fan con il nuovo libro in uscita il 5 settembre. Questa volta la protagonista del romanzo è Rebecca Sheridan una ragazza che da sempre sogna di vivere nella Londra di inizio ‘800, tanto da partecipare spesso a rievocazioni storiche. Proprio durante una di queste succede qualcosa che ha dell’incredibile, improvvisamente si trova catapultata nel 1816. Quello che per molti potrebbe essere uno shock per lei è l’opportunità di diventare una delle debuttanti più corteggiate di sempre. Mentre tra balli, tè e passeggiate, è alla ricerca dell’uomo perfetto, si imbatte in Reedlan Knox, un affascinante corsaro dalla reputazione discutibile. I due si trovano loro malgrado a collaborare per smascherare i segreti e gli intrighi dell’aristocrazia e Rebecca si rende conto che Reedlan è più interessante di molti gentiluomini.

Scopri di più su Amazon

Stella di mare di Piergiorgio Pulixi

Ci sono alcuni luoghi più difficili di altri in cui vivere e coltivare i propri sogni, lo sa bene Stella una ragazza di diciassette anni che vive a Sant’Elia, un quartiere di Cagliari dove tutti la conoscono, la desiderano e la invidiano. Un giorno, però, la sua vita si spezza e viene ritrovata morta sulla spiaggia con il volto sfregiato. Le indagini si rivelano fin dall’inizio difficili per il vicequestore Vito Strada, lui e la sua squadra dovranno riuscire a superare i loro fantasmi, e quelli delle persone del quartiere, che sembrano emergere più forti che mai.

Scopri di più su Amazon

Le altalene di Mauro Corona

Il romanzo intenso e sincero narra la morte e la disperazione che hanno segnato Erto quando sessant’anni fa una pioggia ha spazzato via tutto. Il trascorrere del tempo, viene narrato attraverso gli occhi di un anziano che racconta com’era il suo mondo prima che l’avidità umana lo distruggesse. All’infanzia spensierata di tre fratelli si alterna la violenza familiare e il dolore che non abbandona mai una comunità ormai ferita nel profondo. Con il sopraggiungere della maturità, poi, arriva anche il peso di una vita intera dove il tempo trascorso sembra perduto per sempre.

Scopri di più su Amazon

Elon Musk di Walter Isaacson

L’autore di biografie di successo come quella di Steve Jobs, torna il 12 settembre con un nuovo ritratto. Questa volta il protagonista delle sue pagine è Elon Musk, un uomo innovativo, quasi geniale, ma per molti versi controverso. L’autore riesce a cogliere la sua anima più profonda attraverso i racconti di un'infanzia difficile in Sud Africa tormentato da bulli che lo picchiavano continuamente e che lo hanno segnato profondamente. Ma non solo cicatrici fisiche, anche quelle emotive hanno caratterizzato la vita di Elon a causa di un padre disonesto e carismatico la cui influenza lo ha segnato a lungo. Quello che emerge dal racconto è la figura di un uomo-bambino vulnerabile, preda di continui sbalzi d’umore e di demoni che cerca di affrontare giorno dopo giorno.

Scopri di più su Amazon

Il vento conosce il mio nome di Isabel Allende

Il nuovo romanzo della scrittrice cilena in uscita il 12 settembre, ci porta nella Vienna del 1938. Samuel Adler è un bambino ebreo che la made decide di far salire su un treno diretto in Inghilterra per metterlo in salvo dalle persecuzioni naziste. Da quel momento Samuel in compagnia del suo violino, inizia una lunga esistenza fatta di solitudine e incertezza. Siamo nel 2019 e nuovamente ci troviamo davanti a una bambina che insieme alla madre sale su un treno diretto negli Stati Uniti per sfuggire ai pericoli nel Salvador. A causa della politica di separazione familiare, una volta arrivata in America, Anita viene separata dalla madre. Sola e spaventata la bambina riceve l’aiuto di Selena Duran una giovane esistente sociale che fa di tutto per rintracciare la madre, in una storia in cui passato e presente si intrecciano.

Scopri di più su Amazon

Resisti, cuore di Alessandro D’Avenia

In questo libo in uscita il 19 settembre, l’autore di titoli di successo come “L’arte di essere fragili” e “Cose che nessuno sa”, decide di analizzare i canti dell’Odissea. L’opera può essere utilizzata come una guida di vita prendendo spunto dalle gesta di Ulisse, un uomo che rinuncia all’immortalità per tornare nella sua Itaca. Il personaggio affronta un destino di perdite e difficoltà, da cui rinasce sistematicamente con l’unico obiettivo di tonare a casa, nel suo porto sicuro.

Scopri di più su Amazon

Le armi della luce di Ken Follett

Per i fan di Ken Follet l’attesa è finita: il 26 settembre arriverà il quinto capitolo della saga di Kingsbridge ambientato tra il 1792 e il 1824. È un volume in cui viene messo in evidenza come i grandi cambiamenti della società si scontrano con un mondo rurale e conservativo. L’industrializzazione sostituisce in poco tempo la manifattura tessile che porta miseria e difficoltà, aggravate anche dalla guerra che l’Inghilterra ha ingaggiato contro Napoleone. Tutto questo porta a rivolte e scioperi, proprio in questo contesto sociale si incontrano e si scontrano le vite di una coraggiosa filatrice, un ragazzo geniale, una giovane che fonda una scuola per bambini disagiati, un commerciante di tessuti travolto dai debiti, una moglie infedele, un operaio ribelle, un artigiano intraprendente, un vescovo inetto, un ricco imprenditore senza scrupoli che combattono per un futuro migliore.

Scopri di più su Amazon

Dove vola la polvere di Nguyen Phan Que Mai

L’autrice del bestseller “Quando le montagne cantano”, torna con una nuova saga che si basa sulla speranza, nonostante la guerra abbia segnato l’esistenza di Trang, Phong e Dan. Trang ancora non riesce a reagire allo shock dei bombardamenti che hanno distrutto il suo villaggio. Phong, un ragazzo nato dalla relazione tra un soldato americano e una donna vietnamita è alla ricerca di un futuro migliore, Dan, invece di ritorno dal Vietnam deve affrontare un segreto che potrebbe mettere in pericolo il suo matrimonio. Tutti si troveranno davanti a scelte difficilissime che gli faranno avere un riscatto e fiducia nel futuro.

Scopri di più su Amazon

Grande meraviglia di Viola Ardone

Il romanzo di formazione in uscita il 19 settembre, completa la trilogia de “Il treno dei bambini” e “Oliva Denaro” analizzando l’ambiguità dell’amore e la sua follia. Elba è una ragazza che da sempre ha vissuto in manicomio, prima con la madre, poi da sola ed è una ragazza che conosce solo questo mondo. Tutto cambia quando arriva Fausto Maraviglia, uno psichiatra che in base alla legge Basaglia vuole chiudere il manicomio. Elba, una volta uscita va a vivere a casa di Fausto che l’accoglie come se fosse una figlia. Sarà proprio il loro rapporto che insegnerà a fausto il peso, le difficoltà e la forza della paternità.

Scopri i più su Amazon