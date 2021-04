Pedicure fai da te, tutti gli accessori per avere piedi perfetti senza l’aiuto dell’estetista

Tutti gli accessori fondamentali per una pedicure fai da te perfetta, per avere piedi in ordine tutto l'anno

La pedicure è un momento fondamentale della beauty routine, ma per avere piedi perfetti, per fortuna, non è sempre necessario andare da un’estetista: scegliendo gli strumenti giusti e seguendo poche e semplici regole, infatti, si possono ottenere ottimi risultati anche a casa. Vediamo quindi quali sono i migliori accessori e tutti gli step da seguire per una pedicure fai da te impeccabile.



Idromassaggiatore plantare marcato Arealer

L’idromassaggiatore plantare marcato Arealer è una spa per i piedi a tutti gli effetti: la funzione idromassaggio, con i rulli massaggianti automatici e il controllo della temperatura, lo rendono lo strumento migliore per un pediluvio rilassante. Questo idromassaggiatore scalda l’acqua e ne mantiene la temperatura costante, regolabile a piacere tra i 35 ed i 48 gradi, i raggi infrarossi all’interno aiutano a sterilizzare e tenere pulita l’acqua e i rulli massaggianti possono essere impostati su 3 diverse modalità, per un momento di totale relax. Inoltre, quando è privo di acqua risulta leggero e comodo da trasportare, anche grazie alla pratica maniglia, ed il display è intuitivo da usare e facile da leggere.

Pro:

comodo, facile da usare, intuitivo e rilassante;

il tappo per lo svuotamento dell'acqua è posto sul fondo dell'idromassagiatore, così da risultare comodissimo da svuotare.

Contro:

la temperatura dell’acqua si riscalda lentamente;

risulta poco comodo per piedi sopra il numero 42.

Scrub naturale esfoliante al sale del Mar Morto

Lo scrub esfoliante di O Naturals è un prodotto 100% vegano, realizzato con ingredienti potenti e naturali che rendono la pelle morbida, liscia e più luminosa. Dall'azione esfoliante, grazie all'olio di zeste di pompelmo e al sale del Mar Morto, questo scrub esercita anche una forte azione idratante ed ha un profumo molto dolce e fresco, con forti note di vaniglia. Inoltre, risulta delicato sulla pelle, ed ha una texture con grani grossi, per un'esfoliazione efficace ma delicata, che risulta abbastanza oleosa per gli oli essenziali presenti: lo scrub di O Naturals è quindi un prodotto perfetto per il corpo e per i piedi ma meno adatto per la pelle del viso e per chi ha la pelle mista o grassa.

Pro:

delicato, naturale e molto efficace;

profumo dolce e vanigliato.

Contro:

risulta troppo oleoso per essere usato sulle pelli miste/grasse;

il profumo è principalmente alla vaniglia, le note agrumate si percepiscono appena.

Lima per calli e duroni di Scholl

Questa lima marcata Scholl è perfetta per contrastare e prevenire calli, duroni ed ispessimenti della pelle. Ha un'impugnatura ergonomica e una doppia superficie abrasiva: da un lato una più ruvida, per le zone più difficili, e dall'altro una più morbida, per rifinire e completare il lavoro. Ideale per piedi lisci e morbidi, è efficacissima e si lava facilmente: dopo ogni utilizzo, basterà passarla sotto l'acqua calda e poi lasciarla asciugare.

Pro:

manutenzione semplicissima;

costo ridotto;

funzionale, di ottima qualità, comoda da usare ed ergonomica.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni online.

Roll elettrico per pedicure

Da utilizzare al posto della lima, il roll elettrico è più facile da utilizzare ma può non essere altrettanto efficace in situazioni critiche, dove calli e duroni sono troppo spessi o dolorosi. Comodo e sicuro da usare, grazie al meccanismo che blocca il dispositivo in caso si effettui troppa pressione, questo roll ha una doppia alimentazione (batteria interna a l litio ricaricabile e corrente) e può essere utilizzato anche durante la ricarica. Sulla parte posteriore dello strumento è presente una luce led, che permette di usare il dispositivo anche in condizioni di scarsa illuminazione, ha due velocità tra cui scegliere e nella confezione sono compresi 1 spazzola piccola per la pulizia e 3 diversi rulli intercambiabili: uno a grana fine, uno a grana media e uno a grana grossa.

Pro:

piccolo, compatto (66x164x33mm) e di ottima qualità;

facile da pulire, la testina può essere lavata sotto l'acqua;

controllo della pressione e doppia alimentazione;

facile da usare e libretto di istruzioni in italiano.

Contro:

non sono comprese testine di ricambio;

ci vuole più tempo di lavoro rispetto alla lima ma è meno faticoso da usare;

il corpo del dispositivo non può essere immerso in acqua.

Tronchesi tagliaunghie per unghie spesse e dure

Le tronchesi sono lo strumento ideale per tagliare unghie dure e spesse: dal taglio netto e preciso, le tronchesi di Atmoko sono ben affilate e sono dotate di punte molto fini, capaci di entrare perfettamente anche nel canale ungueale. Dal design ergonomico, con impugnatura antiscivolo, cappuccio di sicurezza e lama in acciaio inossidabile, le tronchesi devono essere pulite e sterilizzate con alcool prima e dopo ogni uso. Inoltre, nella confezione sono compresi due accessori pratici e comodi (1 sollevatore doppio-laterale e 1 lima doppio lato) per ripulire il contorno unghia e limarne i bordi e una scatola dove riporre il tutto.

Pro:

ottima qualità, taglio preciso;

manici rivestiti in gomma per una migliore aderenza;

accessori utili e comodi da usare.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni online.

Kit per pedicure con 13 accessori

Un kit di ottima qualità, comodo e completo: ogni strumento è progettato per una funzione specifica ed è realizzato con materiali di qualità (acciaio inossidabile e plastica). Il kit è composto da: 1 lima a due facce a grana sottile, 1 lima a due facce a grana grossa, 1 lima in acciaio inossidabile, 1 limetta per unghie, 1 spazzolina per la pulizie delle unghie, 1 taglia calli, 1 spingi cuticole, 1 forbicina per cuticole, 1 taglia unghie, 1 separatore dita in spugna, 1 lametta per la pulizie delle unghie e 1 scatola in plastica per riporre tutti gli accessori del kit.

Pro:

kit completo;

accessori validi, curati nei materiali, di buna qualità ed affidabili.

Contro:

non sono presenti istruzioni per l'uso dei singoli accessori ;

; mancano le tronchesi - è presente solo il classico taglia unghie.

Set professionale con fresa elettrica e 40 accessori

Il set di Beurer è l'ideale per le più esperte e le professioniste: perfetto per attività di ricostruzione unghie, questo set è dotato di una fresa elettrica che consente di svolgere un lavoro molto più efficiente e veloce rispetto a quello manuale. Questo set si compone di: un corpo principale, al cui interno sono inseriti in maniera ordinata e razionale tutti gli accessori del set e che può quindi essere comodamente utilizzato come una valigetta; una fresa elettrica, con velocità di rotazione a regolazione continua che va da un minimo di 5.000 giri al minuto fino ad un massimo di 20.000 giri/min, presa antiscivolo e blocco di sicurezza; 30 accessori monouso in carta abrasiva, adatti per la rimozione di pelle secca, calli e duroni dalla pianta dei piedi o dai talloni e per limare le unghie; 10 accessori professionali intercambiabili in zaffiro e feltro di alta qualità - 1 lima a grana grossa, 1 lima a grana fine, 1 lima in feltro, 1 disco in zaffiro a grana grossa, 1 disco in zaffiro a grana fine, 1 fresa a cilindro, 1 fresa a fiamma, 1 fresa in zaffiro, 1 fresa a puntina, 1 cappuccio di protezione che cattura la polvere delle unghie evitando che si disperda.

Pro:

accessori di qualità eccellente e specifici per i diversi utilizzi;

di qualità eccellente e specifici per i diversi utilizzi; prodotto molto versatile e ben concepito, ricco di inserti e funzioni;

spiegazione dettagliata nelle istruzioni per l'utilizzo di ogni accessorio;

comodo da trasportare e da riporre;

garanzia di 3 anni.

Contro:

scocca del corpo principale in plastica;

il manipolo si surriscalda eccessivamente dopo 10-15 minuti di utilizzo, dopo i quali è necessario spegnerlo e attendere 30 minuti prima di utilizzarlo di nuovo;

cavo arricciato troppo corto;

prezzo un po' elevato.

Crema riparatrice e lenitiva per i piedi

Cucumber Heel Therapy di CND è una crema riparatrice e lenitiva a base di cetriolo, camomilla e aloe che idrata a fondo e rigenera la pelle secca e screpolata dei piedi; ideale da utilizzare quotidianamente per mantenere i piedi morbidi, idratati e prevenire la formazione di eventuali callosità, questa crema dona una piacevole sensazione di benessere, di immediato sollievo e di freschezza, decongestionando e rinfrescando i piedi affaticati. Inoltre, la sua formula contiene un complesso vegetale ricco di estratti di cetriolo, camomilla e aloe vera con proprietà idratanti e rigeneranti, che proteggono dai radicali liberi, hanno proprietà anti-infiammatorie e antibatteriche e alleviano l'irritazione e il dolore.

Pro:

crema efficace, ottima per rendere i piedi idratati e lisci;

idratati e lisci; texture soffice e di facile assorbimento, non unge e ha un profumo gradevole e delicato;

lascia la pelle morbidissima e usata costantemente agisce efficacemente sul pelle morta e callosità.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni online.

Trattamento intensivo per calli e duroni marcato Hansaplast

La crema anti calli di Hansaplast idrata in profondità la pelle dei piedi, riduce i calli con risultati duraturi e rende la pelle liscia e profumata. La sua formula nutriente è arricchita con il 10% di urea, perfetta per trattare pelli altamente disidratate ed inspessite, e garantisce risultati visibili dopo solo 4 giorni di utilizzo regolare; da applicare due volte al giorno.

Pro:

la crema risponde pienamente alle aspettative, aiutando effettivamente a combattere pelle secca, ispessimenti e callosità dei piedi.

Contro:

la sua natura profondamente idratante tende ad ungere la pelle e ad asciugarsi lentamente- meglio se applicata la sera prima di andare a dormire;

contiene paraffinum liquidum, un petrolato occlusivo, e dimethicone, un silicone non dermocompatibile.

Timodore, polvere per i piedi di Dr Ciccarelli

La polvere deodorante Timodore è la soluzione perfetta per il fastidioso problema dell'eccessiva sudorazione e del cattivo odore dei piedi. La sua formulazione a base di olio essenziale di timo e salvia è davvero efficace per risolvere in modo naturale l'eccessiva traspirazione dei piedi. Ha potere rinfrescante e dermopurificante, previene e assorbe il cattivo odore e regola la traspirazione della pelle, aiutando i piedi a rimanere fresco e asciutto per tutta la giornata.

Pro:

un prodotto eccezionale che aiuta a regolare la traspirazione della pelle, mantenendo i piedi freschi e asciutti in ogni situazione;

freschi e asciutti in ogni situazione; profumo forte ma non sgradevole.

Contro:

non emergono criticità dalle recensioni online.

Tutti gli step per fare la pedicure a casa

Per avere piedi perfetti non è necessario andare da un'estetista: seguendo alcune semplici regole infatti, fare la pedicure a casa ti permette sicuramente di risparmiare tempo e denaro e, se non sono presenti patologie o problematiche particolare, può essere un'attività facile e piacevole. Con un po' di esercizio e manualità, la pedicure diventerà un momento rilassante, in cui coccolarsi e prendersi cura di sé stessi senza stress. Ecco allora tutti gli step per fare una perfetta pedicure fai da te e avere piedi curati e sempre in ordine!

Elimina lo smalto vecchio

Inizia eliminando l'eventuale smalto applicato in precedenza. In caso di smalto gel e semipermanente, imbevi un batuffolo di ovatta con un solvente specifico, applicalo sull'unghia e fissalo con della carta argentata, lasciandolo agire per circa 20 minuti; poi, rimuovi il tutto e utilizza un bastoncino d'arancio per eliminare lo smalto così ammorbidito.

Fai un pediluvio

Il pediluvio è fondamentale per ammorbidire la pelle e prepararla ai trattamenti successivi, ma anche per drenare i liquidi e sgonfiare i piedi. Puoi utilizzare un idromassaggiatore o utilizzare una bacinella con acqua calda e bicarbonato o sale grosso da cucina, lasciando i piedi in ammollo per circa 10 minuti.

Esfolia la pelle

Dopo aver terminato il pediluvio, utilizza uno scrub esfoliante, così da eliminare il primo strato di pelle morta, in particolar modo sui talloni e dove si formano i calli. Per uno scrub più delicato lascia i piedi bagnati o umidi, mentre per un'azione più decisa potrai utilizzare lo scrub sui piedi asciutti: applicalo strofinando la pelle per circa 5 minuti, poi rimetti i piedi in acqua, da arricchire con un olio essenziale per rendere la pelle ancora più morbida.

Elimina calli e duroni

Dopo aver asciugato i piedi arriva il momento di affrontare calli, duroni e ispessimenti: utilizza una lima, una pietra pomice o un roll elettrico, poi sciacqua i piedi per eliminare i residui di pelle morta.

Sistema le unghie

A questo punto occupati delle unghie, ammorbidite dal precedente pediluvio, tagliandole e limandole per eliminare gli angoli e dare loro la forma preferita.

Idrata i piedi

Per rendere i piedi morbidi e lisci è fondamentale applicare quotidianamente, e dopo ogni pedicure, una crema idratante e nutriente: spalmala dalla punta delle dita fino alle caviglie, concentrandoti su talloni e punti critici e massaggiando la pelle per riattivare la circolazione.

Applica lo smalto

Tampona le unghie per eliminare eventuali residui di crema e procedi con l'applicazione dello smalto, aiutandoti con i separa dita per evitare di commettere errori. Ricordati sempre di stendere prima un primer protettivo, poi lo smalto ed infine il top coat.

