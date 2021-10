Il miglior correttore professionale per macchie, imperfezioni, cicatrici e tatuaggi

La ricerca della perfezione è sicuramente un’utopia, ma ci sono dei momenti in cui vorremmo sfoggiare un viso impeccabile, senza imperfezioni o macchie, coprire una cicatrice o in cui è necessario nascondere un tatuaggio, e non è sempre facile intervenire per far sparire questi segni dal proprio corpo.

Ma da oggi non sarà più un problema: il fondotinta correttore di Dermacol, infatti, è un prodotto cosmetico davvero eccezionale, che ti consentirà di nascondere in un attimo e in maniera totale i tuoi tatuaggi (ad esempio per un colloquio di lavoro particolare), antiestetiche imperfezioni, come macchie, occhiaie e brufoli, o cicatrici anche importanti.

Dalla texture in crema corposa e dalla coprenza totale, ma altamente modulabile, questo fondotinta correttore è il primo del suo genere con copertura altissima, pigmentato addirittura al 50%, ha una formula a lunga durata e resistente ad acqua e sudore (tanto da poter essere tolto solo mediante uno struccante), e può essere utilizzato sia sul viso che sul corpo. Inoltre, è sufficiente una piccolissima quantità di prodotto per coprire le zone interessate, lascia un effetto compatto, per una pelle liscia e dall'aspetto naturale, ma la sua formulazione tende ad essere molto oleosa: per ottenere un effetto impeccabile, è quindi meglio idratare bene la pelle prima dell’applicazione e concludere con un finish di cipria.

Il fondotinta correttore di Dermacol è poi un prodotto sicuro, sano e adatto a tutti i tipi di pelle, dalla formulazione ipoallergenica, dermatologicamente e clinicamente testato, privo di parabeni, conservanti e sostanze chimiche dannose e che rispetta e non irrita la pelle, lasciandola respirare.

Realizzato con ingredienti di qualità, il correttore di Dermacol assicura una copertura totale a lunga durata dall'effetto molto naturale, è resistente all’acqua, si asciuga velocemente ed è davvero efficace; inoltre, è disponibile in tantissime nuances diverse, per adattarsi al meglio a tutti i tipi di pelle, ed è arricchito da una protezione dai raggi UV con SPF 30: approvatissimo!

Scopri di più su Amazon.it