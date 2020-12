Guida all'acquisto: i migliori scrub per avere labbra morbide e lisce

Lo scrub per le labbra è il migliore alleato di bellezza per combattere screpolature e pellicine e avere labbra sempre morbide ed idratate

Avere labbra morbide e idratate è il sogno di ogni donna ma, soprattutto in inverno, è facile ritrovarsi con antiestetiche pellicine e screpolature, a discapito di salute e bellezza. Il burro di cacao, infatti, spesso non basta a mantenere la bellezza delle nostre labbra ma ecco che in nostro aiuto arrivano gli scrub specifici per le labbra, dei prodotti must have per avere una bocca sempre perfetta.

Lo scrub labbra, infatti, grazie alla presenza di granuli esfolianti elimina pellicine, cellule morte e impurità, assicurando labbra morbide, lisce ed idratate. Inoltre, lo scrub è molto utile per preparare le labbra all'applicazione di gloss e rossetti, allungandone la durata e permettendo una stesura omogenea.

Ecco allora i migliori scrub labbra che puoi acquistare su Amazon.it e ricevere comodamente a casa!

Scrub labbra Barry M

Da utilizzare mattina e sera per una finitura extra morbida, lo scrub di Barry M unisce le proprietà esfolianti dello zucchero a quella antiossidanti di Vitamina E e olio d'oliva e ammorbidenti e idratanti di avocado e olio di jojoba. Basterà strofinare delicatamente lo scrub sulle labbra pulite e poi risciacquare. Inoltre, questo scrub ha dei granuli molto piccoli, per un'esfoliazione dolce, e non è testato sugli animali.

Scrub labbra all'Aloe Vera di Labello

Lo scrub labbra all'Aloe Vera di Labello ha una doppia azione: esfolia delicatamente le labbra e lascia una pellicola protettiva incolore, unendo peeling e idratazione in un solo prodotto. La sua formula innovativa con particelle scrub di origine naturale, aloe vera e vitamina E esfolia delicatamente la pelle delle labbra senza bisogno di risciacquare, lasciando le labbra morbide e lisce. Adatto anche come primer labbra, questo burro di cacao effetto scrub si caratterizza anche per le particelle esfolianti piccole, delicate, naturali e biodegradabili, ottenute da amido di mais e che si sciolgono mentre si massaggia lo stick sulle labbra senza lasciare residui.

Scrub biologico marcato Bimble

Realizzato con zucchero di canna grezzo organico equo e solidale, olio di jojoba biologico organico, e olio di oliva spremuto a freddo, questo scrub labbra è a base di ingredienti 100% naturali ed è aromatizzato con oli essenziali ed estratti naturali senza nessun tipo di additivi artificiali. Dal sapore di caramello e realizzato a mano, è privo di oli minerali, parabeni, coloranti artificiali, conservanti e prodotti petrolchimici. Per utilizzare lo scrub labbra, basterà prenderne una piccola quantità con il dito, sfregarla sulle labbra e risciacquare.

Scrub levigante antirughe Elisir D'ORO di Helan

Questo scrub labbra è un prodotto 100% made in Italy: Helan, infatti, è una delle prime aziende italiane specializzate nella formulazione e prodotti di cosmetici naturali. Lo scrub Elisir D'oro è un vero e proprio trattamento per labbra e contorno labbra, che rimuove le pellicine e attenua le screpolature lasciando le labbra sempre morbide e levigate. Ha una formula particolarmente concentrata dove, ad una morbida base di oli e burri vegetali emollienti, quali il burro di Karitè, si associano tre principi attivi altamente performanti: un sistema brevettato di acido Jaluronico e Glucomannani da biotecnologia che, per rigonfiamento, appiana le rughe levigandone la superficie, un estratto dalla polpa del frutto dell’Argania spinosa con uno spiccato effetto pumpling e uno zucchero, l’Eritrulosio, umettante e idratante. Per utilizzarlo al meglio ricordati di stendere e lasciare agire lo scrub sulle labbra senza strofinare.

