I migliori prodotti di bellezza per trattare la pelle grassa

Dal detergente alla crema viso, passando per scrub e maschera purificante, ecco i prodotti migliori per la beauty routine della pelle mista e grassa

Per prendersi cura del proprio viso in maniera adeguata è importantissimo scegliere i prodotti giusti e in linea con il nostro tipo di pelle.

La pelle mista e grassa si caratterizza per la zona T - ovvero naso, mento e fronte - lucida e per la presenza di pori dilatati e impurità, spesso accompagnate da imperfezioni come acne e punti neri, dovute ad una produzione eccessiva di sebo da parte delle ghiandole sebacee della pelle.

Per riuscire a combattere questo tipo di problema è quindi molto importante individuare i prodotti di bellezza adeguati, capaci di rimuovere le impurità e di tenere sotto controllo la produzione di sebo, opacizzando e purificando la pelle: ecco allora i migliori prodotti per la beauty routine della pelle grassa, con soluzioni alla portata di tutte!

Gel detergente purificante

Il detergente di Bioderma è un gel purificante dalla formulazione delicata, non comedogenica e priva di coloranti e di sapone: basterà utilizzare pochissimo prodotto, il quale produce una morbida schiuma una volta che entra a contatto con l'acqua, per detergere e purificare la pelle, senza seccarla o irritarla. Inoltre questo prodotto, consigliato dai dermatologi per il trattamento di pelle grassa e acneica, ha un buon profumo, è nichel tested e lascia la pelle morbida e fresca.

Tonico astringente purificante per pelle mista e grassa

Il tonico marcato Jowaé è una lozione astringente purificante, ottimale per la pelle mista e grassa, anche sensibile, che associa ai lumifenoli antiossidanti il loto sacro e l’albero del tè, per una pelle libera dalle impurità. Realizzato con il 99% di ingredienti di origine naturale e dalla formulazione vegana, la sua texture leggera non secca la pelle e dona una sensazione di freschezza immediata. Inoltre, regola il pH della pelle, restringe i pori, è un prodotto non comedogenico e ha una fragranza fresca dalle note verdi acquatiche floreali.

Scrub purificante per viso e labbra

Questo scrub è formulato con il 100% di attivi esfolianti di origine naturale e ricchi di nutrienti essenziali, e combina l'azione dei cristalli fini di 3 zuccheri diversi (grezzo, di canna, bianco), per un'esfoliazione intensa e delicata, a quella dei semi di kiwi, per levigare la pelle e ridurre visibilmente i punti neri. Inoltre, questo scrub è arricchito dall'olio essenziale di menta piperita, ricco di proprietà leviganti per ridurre le imperfezioni, e dall'olio essenziale di citronella, che purifica la pelle. Ideale sia per le labbra che per il viso, questo esfoliante lascia la pelle opacizzata, purificata, rivitalizzata, sana e luminosa.

Crema di Sorbetto opacizzante per pelli miste e grasse

Questa è una crema viso amatissima dagli utenti per la sua azione opacizzante: la Crema di Sorbetto, infatti, aiuta a ridurre i pori dilatati e a regolare la produzione di sebo, lasciando la pelle setosa e levigata, con un effetto mat che dura per tutta la giornata.

Dalla texture sorprendentemente lieve e fondente che, a contatto con la pelle, rilascia i suoi preziosi principi attivi, questa crema si avvale dell'azione del principio attivo estratto dal Fomes officinalis, che idrata, affina e regolarizza la grana della pelle, minimizzando i pori dilatati, delle vitamine F e B6, dalle riconosciute proprietà seboregolatrici, e dall'azeloglicina, un principio astringente e dermopurificante. L'effetto opacizzante e satinante è assicurato da speciali polveri che assorbono l’eccesso di sebo, mentre la presenza del complesso vitaminico C+E previene la formazione dei radicali liberi e l’invecchiamento cutaneo.

Mousse detergente zero stress Mirtilla

Soffice e delicata, la mousse di Saponaria coccola e deterge con dolcezza, regalandoti una pelle leggera, pulita e radiosa. Ideale per la pelle grassa e sensibile e realizzata con ingredienti naturali e sostenibili, contiene acqua costituzionale di mirtillo nero biologico, ricchissimo di vitamine, acidi organici ed antiossidanti naturali e vero toccasana per la couperose, acido ialuronico, per donare idratazione e splendore alla pelle, estratto attivo di riso venere, ricco di minerali ed antiossidanti naturali, ed estratto di calendula, lenitivo e anti-arrossamento.

Acqua micellare per pelle grassa

L'acqua micellare Effaclar di La Roche Posay deterge e purifica la pelle, favorisce il restringimento dei pori e contrasta la loro ostruzione, donandoti una pelle sana, pulita e luminosa. Consigliata dai dermatologi per trattare la pelle grassa e impura, e adatta anche per le pelli sensibili, questo prodotto sfrutta i benefici dell'acqua termale di La RochePosay, dall'azione anti-radicali liberi, addolcente, riparatrice, lenitiva e ricca in selenio. Inoltre, deterge, strucca e purifica il viso e gli occhi, è un prodotto non comedogenico ed è privo di parabeni, sapone, coloranti e alcool.

Kit al carbone per la cura della pelle grassa

Ideale contro acne, pelle irregolare, psoriasi, pelle grassa e peli incarniti, il kit di New Leaf si compone di 2 spugne Konjac al carbone per il corpo e 2 saponette al carbone attivo. Le spugne Konjac esfoliano e purificano la pelle del corpo e del viso, sono realizzate con carbone attivo puro e fibra vegetale, sono biodegradabili, prive di abrasivi aggressivi e prodotti chimici e hanno una durata di circa 1-2 mesi. Le saponette al carbone attivo sono l'ideale per assorbire l'olio in eccesso della pelle, combattere acne, prurito e psoriasi, eliminare i cattivi odori e purificare la pelle, eliminando le impurità e liberando i pori senza seccare la pelle. Sicure per tutti i tipi di pelle, anche quella sensibile, sia le spugne che le saponette sono prive di coloranti e conservanti, sono cruelty free (non testati sugli animali) e adatte all'uso anche per i vegani.

Gel detergente micellare effetto scrub

Quello di Gyada Cosmetics è un gel detergente certificato biologico AIAB a basso potere schiumogeno, ideale per la detersione quotidiana del viso e per una dolce esfoliazione dell'epidermide: grazie ai microgranuli in cellulosa naturale, infatti, favorisce il ricambio cellulare, l'eliminazione delle cellule morte e delle impurità. Formulato con pregiati estratti vegetali di lavanda, tè verde, ibisco e camomilla, dalle proprietà lenitive ed antiossidanti, in sinergia ad amamelide e timo dall'azione dermopurificante, lascia la pelle pulita, morbida e luminosa, è privo di alcohol, bha, bht, coloranti, parabeni, petrolati, siliconi, edta, sles, sls edè un prodotto nichel tested (meno di 0.0001%), vegano e cruelty free.

Maschera viso peel off per la pelle mista e grassa

Olivia di Purobio è una maschera viso peel-off alla fragranza di fico. Semplice da usare e divertente da preparare, questa maschera coccola la tua pelle rendendola naturalmente luminosa ed è realizzata con alginati, prodotti naturali dalle proprietà altamente emollienti ed idratanti, amido di riso dalle proprietà lenitive e acido ialuronico dalle proprietà idratanti. Inoltre, gli estratti di tè verde, di liquirizia e l'argilla dalle proprietà dermopurificanti, astringenti e lenitive rendono questa maschera l'ideale per la pelle grassa e mista con impurità.

Maschera contro i punti neri

La maschera nera al carbone di bambù è l'ideale per rimuovere punti neri, impurità, sporco e residui di trucco, restringere i pori e regolare la produzione di sebo. Ideale per la pelle grassa e facile da usare, regala una pelle pulita, sana e morbida e offre una pulizia profonda ed efficace. Tuttavia, non è adatta per la pelle sensibile.

Siero viso biologico purificante

Il siero viso di Gyada Cosmetics è un prodotto purificante, ideale per la pelle grassa, made in Italy e certificato biologico AIAB. Questo siero viso in emulsione ad alta concentrazione di sostanze funzionali ed estratti vegetali utili per il trattamento della pelle impura, acneica e grassa contiene un innovativo complesso purificante costituito da serenoa e ginepro, che svolge un'azione antimicrobica, riduce la formazione di comedoni e regola la produzione di sebo. Arricchito con estratto di bardana e propoli, che contribuiscono all'effetto purificante e seboregolatore, e con succo di aloe vera biologico, vitamina E e olio di macadamia, questo siero aiuta a purificare, lenire e rinfrescare anche la pelle infiammata. Inoltre, è completamente privo di alcohol, bha, bht, coloranti, parabeni, petrolati, siliconi, edta, sles, sls edè un prodotto nichel tested (meno di 0.0001%), vegano e cruelty free.

Crema viso all'aloe vera

La crema viso eco biologica all'aloe vera marcata Omia è un trattamento idratante ed equilibrante per il benessere quotidiano del viso. La sua formula bilanciata giorno e notte contiene Aloe Vera, da coltivazione biologica certificata, ed è arricchita da una selezione di principi funzionali naturali e biologici che idratano ed equilibrano la pelle, tra cui Acido Ialuronico, per una maggiore idratazione, olio di Borragine, che aiuta a riequilibrare le ghiandole sebacee, e la vitamina E, che svolge una potente funzione antiossidante. La crema, inoltre, ha una texture leggera, che non unge e che si stende e si assorbe facilmente, è dermatologicamente testata, ha una formula eco biologica certificata ICEA ed è priva di siliconi, alcool, PEG, oli minerali e coloranti sintetici.

Scoprilo in vendita su Amazon.it



