Prodotti Kenwood in offerta per preparare ricette gustose in poco tempo

Cucinare e preparare piatti gustosi può sembrare difficile, ma con gli accessori giusti può diventare tutto più semplice e veloce. Infatti, con gli elettrodomestici preparare l’impasto della pizza, cucinare una ciambella o un frullato energizzante diventa semplice e veloce.

Robot, impastatrici e frullatore sono un must have in cucina, per avere un piano lavoro attrezzato senza spendere molto, puoi avere prodotti della Kenwood a prezzi scontati. Vediamo gli accessori che non puoi farti sfuggire.

Kenwood Cooking Chef Gourmet

L’impastatrice con cottura a induzione permette di creare infinite ricette, dalla cottura lenta fino alla cucina wok. Il display intuitivo include 24 programmi automatici per rendere più semplici le preparazioni, inoltre, il Cooking Chef Gourmet può cuocere da 20°C fino a 180°C, per sperimentare la tua passione in cucina. Con gli accessori in dotazione come la frusta a K è possibile preparare torte, ripieni o glasse, la frusta a filo invece, è pensata per preparati spumosi e soffici, il gancio impastatore è perfetto per miscelare impasti per pane o pasta, mentre la frusta gommata per raschiare gli impasti più cremosi.

Per cucinare facilmente risotti, meringhe, salse, creme e gelatine puoi acquistare Kenwood Cooking Chef Gourmet a 999,00€ con uno sconto del 17%

Kenwood Mixer ad Immersione

Frullare, mescolare e tagliare in modo rapido e senza difficoltà è possibile grazie all’innovativo sistema Triblade, il frullatore composto da 3 lame aumenta la superficie di taglio e migliora le performance in pochissimo tempo. L’impugnatura di soli 3.5 mm è ancora più maneggevole e sicura, grazie al materiale antiscivolo, il pulsante a velocità variabile è facile da utilizzare. La forma ergonomica del manico permette di azionare la funzione "Turbo" con una sola mano, infine, il cavo di alimentazione è posizionato in modo da agevolare il movimento durante la lavorazione.

Per mixare e preparare i piatti preferiti, puoi acquistare Kenwood Mixer ad Immersione a 83,73€ con uno sconto del 30%

Kenwood MultiPro Home Food Processor

Compattezza e versatilità sono le caratteristiche del robot da cucina che permetterà di farti risparmiare tempo. Dotato di un ciotola da 3 litri e di un frullatore da 1,5 litri, è arricchito da numerosi accessori pensati per aiutarti a tritare, grattugiare, impastare. Sicuro soprattutto se in casa ci sono bambini, è dotato del blocco di funzionamento se la ciotola e il bicchiere del frullatore non sono posizionati nel modo corretto o tolti durante il funzionamento. Per il controllo totale e risultati ottimi ogni volta che ne hai bisogno, i due dischi reversibili in acciaio inox affettano e grattugiano ogni alimento in poco tempo.

Per preparare ricette da gourmet puoi acquistare Kenwood MultiPro Home Food Processor a 150,69€ con uno sconto del 11%

Kenwood robot da cucina MultiPro Compact

Il robot da cucina ti aiuta a realizzare gustosi piatti grazie alla struttura compatta in metallo e a una finitura in colore silver adatta ad ogni ambiente. Il sistema all-in-one di Kenwood permette di tritare, grattugiare, affettare, frullare, impastare, montare e perfino spremere ogni ingrediente con un solo elettrodomestico, ideale se hai poco spazio in cucina. Il motore da 800W con due diverse velocità di lavorazione piu' la funzione Pulse sono pensati per ottenere i risultati desiderati in ogni occasione. Dotato di numerosi accessori come il gruppo lame in acciaio inox, la lama impastatrice, la spatola, i 3 dischi in acciaio inox per tritare ogni tio di ingrediente.

Per cucinare in modo smart puoi acquistare Kenwood robot da cucina MultiPro Compact a 87,99€ con uno sconto del 11%

Kenwood PureJuice

Iniziare la giornata con un carico di energia è possibile con l’estrattore che consente di estrarre fino all'ultimo goccio di frutta. PureJuice Pro pressa e spreme gli ingredienti, senza danneggiare le sostanze nutritive grazie alla bassa rotazione, conservando più a lungo il sapore e il colore naturale del succo. Inoltre, è pensato per ogni tipo di ingrediente da quello più piccolo a quello più grande senza doverlo tagliare. Il succo sarà denso e ricco di sostanze nutritive, mentre con i bassi giri di rotazione al minuto consente di ridurre il surriscaldamento e l'ossidazione. Grazie alla funzione risciacquo, è facile tenerlo pulito dopo ogni utilizzo, senza fatica ed è completamente smontabile e lavabile in lavastoviglie.

Per preparare gustosi estratti di frutta puoi acquistare Kenwood PureJuice a 283,87€ con uno sconto del 43%