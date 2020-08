Offerte Amazon: tanti sconti sui piccoli elettrodomestici

I piccoli elettrodomestici permettono di prendersi cura della casa in poco tempo. I modelli sempre più smart consentono di avere una casa efficiente in modo semplice e veloce.

Grazie alle offerte Amazon è possibile avere piccoli elettrodomestici a prezzi scontati. Vediamo le migliori offerte.

Bosch Robot da Cucina

Il robot da cucina è versatile e permette di preparare tutto ciò che volete grazie alla vasta gamma di accessori che permettono di utilizzare oltre 50 funzioni come tritare, grattugiare, affettare, impastare, spremere e frullare. La velocità variabile con impostazione pulse e moment è pensata per lavorare ogni ingrediente nel modo migliore. La lama multifunzione WaveCut effettua tagli precisi e perfetti, in pochi secondi. La ciotola XXL da 3,9 l arriva a contenere fino a 1,5 kg di impasto, mentre il bicchiere frullatore in Tritan di alta qualità contiene fino a 1,5 l. Pensato anche per piccoli impasti, il mini-tritatutto riesce a sminuzzare quantità ridotte di erbe, carne, formaggio, verdura. Il robot consente di preparare ogni tipo di piatto dall’antipasto al dolce grazie alla frusta per montare, ma è perfetto anche per avere una bevanda fresca ed energizzante con lo spremiagrumi in dotazione. Sicuro ed efficiente, l’indicatore di funzionamento con luce a Led avverte quando è in funzione, mentre il blocco del coperchio è sicuro se in casa ci sono bambini.

Pro. Versatile e dotato di molte lame, permette ogni tipo di preparazione.

Contro. Non ha l’avvolgicavo automatico.

Bosch Bistecchiera

La bistecchiera multifunzione, è ideale per preparare grigliate di carne, pesce e verdure. Grazie alla cerniera mobile, consente di cuocere in modo uniforme anche alimenti spessi per cibi più sani e gustosi. Le piastre inclinate sono caratterizzate da drenaggi per incanalare il grasso nei vassoi raccoglitori. Con le tre posizioni di cottura: chiusa come grill per i toast, aperta come per carni e verdure o chiusa per riscaldare con la diffusione del calore superiore e inferiore avete il controllo continuo della temperatura, completato dall’interruttore On/Off integrato. Le piastre realizzate in alluminio antiaderente, sono amovibili e possono essere lavate anche in lavastoviglie. Una volta terminato l’utilizzo, potete conservarlo in ogni ambiente, anche quelli più piccoli, perché potete metterli nella posizione verticale.

Pro. Scalda e cuoce molto bene ogni alimento.

Contro. Non ha il sistema per bloccare la piastra.

Candy Microonde

Il microonde Candy permette di cucinare in modo smart e veloce tutto ciò che preferite. Per chi è alla ricerca di nuove ricette e spunti, potete scegliere quella che più vi piace tra le 40 messe a disposizione e condividere deliziosi pranzetti con i vostri cari. La tecnologia Automenu, con le funzioni Cook Light e Baby Food, consente di cucinare in modo leggero e preparare i pasti indicati per i più piccoli. Premendo semplicemente un tasto, Start Express imposta automaticamente il forno alla massima potenza per 30 secondi. Ogni volta che il bottone viene premuto vengono aggiunti altri 30 secondi al tempo di cottura. Grazie all'app Candy simply-Fi il microonde diventa un vero e proprio assistente in cucina come suggerimenti, consigli e modi alternativi per utilizzare il forno.

Pro. Il microonde è piccolo e poco ingombrante.

Contro. Per alcuni utenti non è molto potente.

Moulinex Forno Elettrico Optimo

Il forno elettrico Optimo è facile da usare, compatto ma dalla grande capacità ha un design accattivante con uno stile vintage che si integra molto bene in ogni cucina. L’impugnatura rivestita in acciaio inossidabile e le 3 manopole con una finitura cromata dall'aspetto moderno danno una spinta in più al modello. Il forno con le 6 modalità di cottura, consente di cuocere facilmente qualsiasi tipo di pietanza. La modalità convezione è indicata per pollo, pesce o per cuocere due pietanze simultaneamente, quella convenzionale per arrosto di maiale o di manzo, il grill per salsicce, costate o piatti gratinati, impasti per muffin, torte rustiche o dolci, ricette a bagnomaria permettono di preparare facilmente crema pasticcera e paté, infine la funzione di scongelamento consente di preparare piatti veloci se avete poco tempo. Il termostato e il timer regolabili rispettivamente fino a 240° e fino a 120 minuti sono completati dallo spegnimento automatico e dal selettore di modalità. Inoltre, gli accessori inclusi facilitano la cottura. La griglia reversibile in acciaio inossidabile consente 6 diversi livelli di cottura, mentre la teglia antiaderente permette di riscaldare facilmente le pietanze.

Pro. Cuoce bene ogni pietanza.

Contro. Manca la luce interna.

Bonsenkitchen Macchina Sottovuoto per Alimenti

Se non avete abbastanza tempo per preparare i pasti durante la settimana, potete scegliere di cucinarli nel fine settimana e metterli sottovuoto. L’apparecchio preserva gli ingredienti conservando intatte le loro proprietà. Il vuoto alimentare aspira l'aria e ha un termosigillatore per sigillare la borsa ermetica che conserva l'aroma, la freschezza, il gusto. La macchina può sigillare alimenti umidi o cibo secco per una tenuta ottimale. Basta un solo tocco e in un attimo saranno protetti a lungo. Il design a doppio strato di tenuta con un esclusivo design a doppia guarnizione non corre il rischio di avere perdite d’aria. Nella confezione sono inclusi 5 sacchetti sigillanti sottovuoto da 20x30 cm, un rotolo per sacco sottovuoto extra lungo da 20x300 cm e un anello di tenuta di ricambio.

Pro. Sigilla bene il cibo.

Contro. Per alcuni le finiture in plastica sono delicate.

