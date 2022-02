Cuffia da nuoto comoda e resistente

Il nuoto è uno sport adatto a tutti, da praticare in piscina o in mare aperto soprattutto quando le temperature diventano particolarmente alte. Se praticate lo sport acquatico a livello agonistico o semplicemente per rimanere in forma, non potete fare a meno della cuffia per piscina.

In lattice o in silicone migliora le prestazioni rendendovi più aerodinamici, l'accessorio poi è un aiuto in più per proteggere i capelli e non rischiare di rovinarli. Negli ultimi anni i modelli e i materiali sono diventati sempre di più!

Se siete alla ricerca di una cuffia pratica e resistente, ma non sapete quale scegliere vi diamo qualche suggerimento da cui prendere spunto per scegliere il modello adatto alle vostre esigenze.

Cuffia unisex

La cuffia per piscina realizzata interamente in silicone, offre la massima elasticità e resistenza e si adatta ad ogni conformazione, infatti, il modello unisex è ideale per adulti, bambini e per chi ha una chioma lunga perché si indossa e si sfila facilmente senza il rischio di tirare i capelli. Progettata con comode ed ergonomiche tasche per orecchie evita l'ingresso dell'acqua e il rischio di spiacevoli infezioni. Il design idrodinamico e senza pieghe, consente alla cuffia di opporre minore resistenza in acqua e quindi consente di nuotare più rapidamente migliorando le prestazioni in acqua.

Pro. Protegge bene i capelli dall'acqua.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Cuffia in silicone modellato

La cuffia piscina realizzata in silicone modellato avvolge e protegge i capelli senza appiattirli o strapparli. Morbida e confortevole garantisce ottime prestazioni in acqua e permette di mettere al sicuro le orecchie dall'acqua. Il modello unisex si adatta ad ogni conformazione della testa, aderisce perfettamente alla nuca e protegge i capelli limitando l'ingresso dell'acqua. Disponibile in nero, blu e turchese, non dovete fare altro che scegliere il vostro colore preferito e allenarvi in totale sicurezza.

Pro. Il tessuto è leggero e flessibile.

Contro. Per alcuni utenti la cuffia fatica a coprire le orecchie.

Cuffia modello classico

La cuffia da piscina disponibile in diversi colori si adatta perfettamente ai gusti di tutti i nuotatori: nera, grigia e blu è perfetta se si vuole uno stile classico, rossa, verde e gialla, invece è la scelta per chi vuole avere un look che non passa inosservato. Il modello ha un design semplice e lineare per sfruttare in pieno le potenzialità del silicone, infatti, la cuffia perfettamente liscia, si indossa in pochi secondi garantendo un miglioramento delle prestazioni e la protezione dei capelli lunghi.

Pro. La cuffia aderisce bene.

Contro. Non è ideale per chi ha i capelli lunghi.

Cuffia con tappi e stringinaso

Il set formato da due cuffie, ha un design antipiega che mantiene asciutti anche i capelli lunghi garantendo la massima vestibilità, inoltre, le tasche per orecchie ergonomiche garantiscono protezione e rendono la nuotata confortevole. Il silicone eco-compatibile senza odore, assicura elasticità e resistenza nel tempo, per un'esperienza confortevole e sicura oltre alla cuffia per piscina in dotazione ci sono tappi per orecchie e stringinaso.

Pro. Le cuffie hanno una buona vestibilità.

Contro. Per alcuni utenti è poco resistente.

Cuffia in silicone anallergico

La cuffia piscina in silicone è resistente agli strappi e alle aggressioni del coloro grazie al materiale con cui è realizzata, che oltre ad essere flessibile è anche anallergico. La forma dal design semplice e lineare si indossa e si sfila rapidamente senza danneggiare i capelli. Morbida ma perfettamente aderente è ottima per ottenere buone prestazioni senza dimenticare il look. La cuffia oltre ad avere il logo, è disponibile in differenti colori come blu, giallo, grigio, rosso o giallo, adatti ad ogni stile.

Pro. I materiali sono morbidi e di qualità.

Contro. Per alcuni utenti è un po' sottile.

Cuffie con protezione orecchie 3D

La cuffia nuoto realizzata in silicone, ha un design ergonomico, con una protezione per le orecchie in 3D pensata per proteggere dall'acqua, dal cloro e dai batteri. Il materiale permette di essere indossato facilmente e di dare il massimo del comfort anche dopo diverse ore di utilizzo, infatti, protegge efficacemente i capelli dall'acqua senza bagnarli. Perfetta per allenarsi in piscina, è ideale per qualsiasi sport acquatico come la pallanuoto, il triathlon, il nuoto sincronizzato, basta scegliere il colore che preferite, indossarla e di sicuro avrete un'esperienza confortevole.

Pro. Protegge bene le orecchie.

Contro. Non è completamente impermeabile.

Cuffia per capelli lunghi

Praticare nuoto con i capelli lunghi può essere impegnativo, non sempre le cuffie sono in grado di contenere la capigliatura, ma con questo modello diventa tutto più semplice. La cuffia con misura extra large, ha un design unico che non stringe e permette di raccogliere al suo interno i capelli senza schiacciarli. La vestibilità facile da regolare, spingendo l'aria fuori dalla cuffia, permette di avere la capigliatura sempre asciutta. Realizzata al 100% in silicone anallergico è resistente all'usura e al tempo.

Pro. Riesce a contenere bene i capelli.

Contro. Non è completamente impermeabile.

Cuffia per bambini

I piccoli amano tuffarsi in acqua e nuotare in piscina, ma la loro sicurezza è importante, per questo nell'abbigliamento da nuoto, non bisogna mai rinunciare alla cuffia. Il modello adatto ai bambini di 3 anni, è realizzata in morbido silicone con un rivestimento interno antiscivolo e una vestibilità ottimale. Il modello divertente e accattivante è perfetto per i più piccoli che non vedranno l'ora di indossare la cuffia a forma di pesce con pinne e coda in 3D.

Pro. Ha una buona vestibilità.

Contro. Adatta per i bambini piccoli.

Come scegliere la cuffia da nuoto

Indispensabile per chi pratica il nuoto o qualsiasi sport in acqua, la cuffia da nuoto deve essere comoda e assicurare un'esperienza confortevole. Per ottenere tutto questo è importante prendere in considerazione alcuni elementi prima di acquistarla.

Materiali

Il primo aspetto da prendere in considerazione quando si decide di acquistare una cuffia da nuoto è il materiale, in commercio ci sono differenti modelli come:

Silicone : perfetto per chi ha molti capelli, perché non li strappa, è un materiale morbido in grado di durare nel tempo

: perfetto per chi ha molti capelli, perché non li strappa, è un materiale morbido in grado di durare nel tempo Lattice : utilizzato dai nuotatori professionisti, è resistente, traspirante e costa meno del silicone

: utilizzato dai nuotatori professionisti, è resistente, traspirante e costa meno del silicone Lycra : comoda e impermeabile, mantiene i capelli asciutti, ma non è adatta per le gare

: comoda e impermeabile, mantiene i capelli asciutti, ma non è adatta per le gare Mesh : realizzata in lycra e silicone, la cuffia ha uno strato interno di tessuto e uno esterno in silicone impermeabile, è adatta ai nuotatori con i capelli lunghi, ma costa di più rispetto agli altri materiali

: realizzata in lycra e silicone, la cuffia ha uno strato interno di tessuto e uno esterno in silicone impermeabile, è adatta ai nuotatori con i capelli lunghi, ma costa di più rispetto agli altri materiali Race: pensata per gli atleti professionisti, è formata da un doppio strato in silicone con spessori differenti e guide interne ed esterne per una migliorare l'aerodinamicità

Dimensioni

Le dimensioni standard di una cuffia da nuoto vanno dai 55 ed i 59 cm, ma in commercio esistono modelli di taglia S (meno di 56 cm) ma anche quelli più grandi di taglia L o XL, per non sbagliare, prima di acquistarla è importante prendere la circonferenza della testa, perché la cuffia deve aderire perfettamente senza essere troppo stretta.

Impermeabilità

Oltre al materiale e alle dimensioni, anche l'impermeabilità è un aspetto da prendere in considerazione. L'acqua, non deve entrare e arrivare a contatto con le orecchie, per evitare possibili problemi e infezioni, e a contatto con i capelli, per non aumentare il peso della testa, fondamentale durante una gara.

