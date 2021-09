I migliori tablet per studenti

Dopo esserci occupati dei migliori computer portatili per studenti, scopriamo oggi quali sono i tablet più adatti per lo studio.

Nel vasto mercato dei tablet è, infatti, possibile trovare numerosi modelli particolarmente adatti per scuola/università. Tablet dalle buone prestazioni, con schermi ad alta risoluzione, dotati di ampia memoria e anche di connettività 4G o 5G.

Dispositivi utilizzabili anche con una tastiera esterna e accompagnati da un pennino, utile per prendere appunti e disegnare direttamente sul tablet.

Scopriamo, quindi, quali sono i migliori tablet per lo studio.

1. Nuovo iPad

Iniziamo la nostra rassegna dal nuovo iPad 2021, arrivato alla nona generazione. Tablet ora dotato del processore A13 Bionic che offre un incremento del 20% nelle prestazioni rispetto alla generazione precedente. Arriva, inoltre, una nuova fotocamera frontale ultra-grandangolare da 12MP per ottime videochiamate. Quando l’utente si muove, Inquadratura automatica si sposta automaticamente per tenerlo sempre nella ripresa. Un tablet completo, ottimo per studio e lavoro grazie al supporto per Apple Pencil (1a generazione) e Smart Keyboard. Ricordiamo, inoltre, il display Retina da 10,2 pollici e gli altoparlanti stereo. Tablet disponibile con memoria fino a 256 GB, anche nella versione 4G.

2. Microsoft Surface GO 2

Proseguiamo la nostra rassegna con il Microsoft Surface GO 2, un 2in1 equipaggiato con Windows 10 Home ed uno schermo PixelSense da 10,5" con risoluzione di 1920 x 1280, multitocco a 10 punti. Non dimentichiamo il processore Dual-Core Intel Pentium Gold 4425Y e la memoria fino a 8 GB di Ram e 128 GB di storage. Infine la batteria che garantisce fino a 10 ore di autonomia. Non manca, infine, un supporto posteriore che consente di mantenere il tablet in verticale. Penna, tastiera non inclusi nella confezione. Scopri di più su Amazon a 399 euro

3. Nuovo iPad mini

Nella nostra rassegna troviamo anche il nuovissimo iPad mini. Tablet completamente rinnovato con schermo da 8,2 pollici dai bordi sottili. Dispositivo con a bordo il nuovo processore A15 Bionic, compatibile anche con Apple Pencil (2a generazione). Ricordiamo, inoltre, gli altoparlanti stereo, la fotocamera ultra-grandangolare frontale da 12MP con Inquadratura automatica e la connettività anche 5G.

4. Samsung Galaxy Tab S6 Lite

Passiamo a Samsung che propone il tablet Galaxy Tab S6 Lite con pennino, utile per disegnare e prendere appunti. Modello con schermo da 10,4" (risoluzione 1200 x 2000 pixel), processore Exynos 9611 a 2.3GHz, fotocamera posteriore da 8 MP e batteria da 7.040 mAh. Tablet con memoria da 64 GB disponibile anche nella variante 4G. Scopri di più su Amazon a 326 euro

5. Samsung Galaxy Tab A7

Proseguiamo la nostra rassegna con il tablet Android Samsung Galaxy Tab A7. Un modello con schermo da 10,1 pollici e spessore di 7 mm. Tablet equipaggiato con quattro altoparlanti, batteria da 7.040 mAh e fotocamera posteriore da 8 MP. Modello disponibile anche nella variante LTE e con memoria fino a 64 GB.

6. Teclast M40

Da Teclast arriva il tablet M40, un modello con schermo da 10 pollici Full HD, dotato anche di completa connettività 4G. Ricordiamo, inoltre, la buona dotazione di memoria con 6 GB di Ram e 128 GB di memoria espandibili. Tablet con fotocamera posteriore da 8 MP e fotocamera anteriore da 5 MP, con a bordo il sistema operativo Android 10. Scopri di più su Amazon a 178 euro

7. Blackview Tab8

Nella nostra rassegna troviamo anche il Blackview Tab8; si tratta di un modello da 10 pollici (Full HD) con a bordo Android 10. Tablet dotato di connettività WiFi e 4G (dual Sim). Ricordiamo inoltre la camera posteriore da 13 MP, la memoria espandibile da 64 GB e la batteria da 6.580 mAh.

8. Teclast P20HD