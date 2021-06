Recensione Echo Show 8: ottime videochiamate e tante utili funzioni a soli 84 euro

In prova il nuovo Echo Show 8, con camera frontale ora da 13 MP, offerto per il Prime Day con uno sconto del 35%

Dopo la prova dell'Echo Dot con orologio, torniamo ad occuparci di un dispositivo dotato dell’assistente vocale Alexa. Oggetto oggi della nostra recensione è il nuovo Echo Show 8 2021 (seconda generazione): uno smart speaker dotato di schermo da 8 pollici, dalle numerose ed utili funzionalità.

Analizziamo, quindi, nel dettaglio tutte le caratteristiche del nuovo Echo Show 8, in promozione per il Prime Day a 84 euro con uno sconto del 35%.

Nuovo Echo Show 8: design e caratteristiche

Echo Show 8 2021 conserva il design del precedente modello; nella parte frontale troviamo un display touch da 8 pollici con risoluzione HD (1280 x 800) con gestione automatica della luminosità e della tonalità dei colori. Qui la novità principale del nuovo modello: la fotocamera che passa da 1 a ben 13 MP, con copriobiettivo integrato. Camera dalle interessanti funzionalità che analizzeremo nel prossimo paragrafo.

Passiamo al retro, ricoperto da un rivestimento in tessuto, che ospita la sezione audio da 20 W, formata da due altoparlanti stereo da 2,0'', con un radiatore passivo per i bassi.

Posteriore che ospita anche la presa per l'alimentatore esterno ed una Micro USB per l'assistenza tecnica. Assente, invece, la presa per jack audio, presente nel vecchio modello.

Nella parte superiore troviamo 4 microfoni e tutti i comandi fisici: controllo del volume, disattivazione microfono-telecamera/gestione alimentazione e la slitta per il copriobiettivo.

Proseguiamo l'analisi delle caratteristiche tecniche ricordando il nuovo e più veloce processore octa core MediaTek MT 8183, il Wi-Fi a/b/g/n/ac ed il modulo Bluetooth (riproduzione audio da un dispositivo con Bluetooth a Echo Show 8 o da Echo Show 8 ad un altoparlante Bluetooth).

Echo Show 8 è disponibile in due colorazioni (bianco e antracite), con dimensioni di 200,4 x 135,9 x 99,1 mm, per un peso di 1037 grammi.

Echo Show 8: fotocamera e videochiamate

Come già detto in precedenza, Echo Show 8 2021 è ora dotato di una nuova fotocamera grandangolare da 13 megapixel, ottima per le videochiamate.

Camera in grado, in modo digitale (senza reali spostamenti), di seguire i nostri movimenti all'interno della stanza, effettuando anche zoom, per mantenerci sempre al centro dell'inquadratura (nel caso di più soggetti, si può scegliere l'utente da seguire).

É possibile effettuare chiamate e videochiamate anche su Skype e di gruppo tramite Alexa (fino ad un massimo di sette persone).

Camera che può essere utilizzata anche per registrare video e per fare foto, con alcuni simpatici effetti di realtà aumentata. Foto e video memorizzati su Amazon Photos.

Infine non dimentichiamo la funzione Live view che consente di utilizzare Echo Show 8 come una telecamera di sorveglianza, con le riprese mostrate sull'app Alexa o su un altro Echo Show.

Echo Show 8: funzionalità principali

Occupiamoci ora delle numerose funzionalità di Echo Show 8; dispositivo che, ovviamente, integra tutte le caratteristiche della gamma di speaker Echo, con lo schermo che mostra sempre un contenuto visivo utile ad arricchire le informazioni vocali fornite da Alexa.

Iniziamo dai numerosi comandi vocali di vario genere: lista della spesa, appuntamenti in calendario, giochi, aggiornamenti sul traffico, meteo, news e molto altro ancora.

Proseguiamo con la riproduzione della nostra musica preferita su Amazon Music, Spotify, Apple Music, TuneIn e stazioni radio. Echo Show 8 è in grado di mostrare la copertina dell’album che stai ascoltando e sul suo schermo è anche possibile guardare film, documentari e serie TV di Netflix e Prime Video o seguire i vari passaggi di una ricetta di GialloZafferano.

Non manca il browser web Silk che consente, oltre alla navigazione Internet, anche l'accesso a Youtube.

Con Echo Show 8 siamo anche in grado di controllare la nostra smart home. Ad esempio la richiesta di accensione di una lampadina intelligente verrà accompagnata da un pannello che consente anche la gestione della luminosità.

Non dimentichiamo la possibilità di visualizzare su Echo Show 8 le riprese delle nostre telecamere di videosorveglianza o del videocitofono, compatibili con Alexa.

Infine ricordiamo la funzione di cornice digitale, grazie ad Amazon Photos, e le Skill che consentono di espandere le funzionalità di Alexa; citiamo ad esempio la Skill MyMovies.it che mostra anche i trailer dei film in uscita al cinema e le Skill per le notizie locali del gruppo Citynews come RomaToday e MilanoToday.

Echo Show 8: interfaccia utente, esperienza d'uso e prezzo

Echo Show 8 è dotato di una semplice interfaccia utente accessibile grazie allo schermo touch.

Partiamo dalla schermata principale con contenuti (ora, meteo, ecc) e sfondo personalizzabili dall'utente. Nella parte alta troviamo un menù a tendina che include vari comandi, dalla gestione della luminosità, al pannello delle impostazioni. Uno slide verso sinistra nella Home ci consente, invece, di accedere ad una schermata che ospita numerose funzionalità, dalla gestione della nostra Casa Intelligente, all'avvio della riproduzione di contenuti audio e video. Non manca un menù dedicato alla comunicazione e per la gestione delle sveglie.

Passiamo alla nostra esperienza d'uso, con un giudizio complessivo decisamente positivo. Echo Show 8 è un dispositivo dalla buona qualità costruttiva e dalle numerose ed utili funzionalità. Un prodotto facilmente installabile ed utilizzabile anche da utenti poco esperti.

Giudizio positivo sull’audio (leggermente migliorato rispetto al precedente modello) dalla buona potenza e con diffusione laterale. Musica con alti cristallini, medi morbidi, voci naturali, bassi presenti, ma non profondissimi. Comodo anche l'equalizzatore integrato nell'app.

Buono, inoltre, il lavoro svolto dai microfoni, in grado rilevare la nostra voce anche da una stanza vicina.

Non delude lo schermo, dai colori naturali e con una buona gestione automatica della luminosità. Peccato per gli elevati riflessi, soprattutto in ambienti luminosi.

Ottimo il giudizio anche sulle videochiamate con video e audio di elevata qualità. Abbastanza buoni i movimenti digitali della camera, precisi ma non velocissimi.

Non dimentichiamo l’interfaccia utente completa e veloce, con alcune sezioni però non chiarissime. Citiamo, ad esempio, la modalità notturna (utile per disattivare il display dopo qualche secondo di inutilizzo) presente nella sezione Impostazioni - orologio e non in quella dedicata allo schermo.

Infine il prezzo: Echo Show 8 è in promozione per il Prime Day ad un prezzo di 84,99 euro con uno sconto del 35%.

