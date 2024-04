Nuove lavatrici Samsung: alta efficienza energetica e con intelligenza artificiale

Samsung Electronics ha presentato una nuova gamma di lavatrici ad alta efficienza energetica. Scendendo nel dettaglio, L’azienda coreana ha utilizzato tecnologie avanzate per ottenere un consumo energetico inferiore fino al 40% rispetto ai requisiti minimi per la classe “A”.

La nuova gamma di lavatrici utilizza la tecnologia Acqua Save che consente un elevato risparmio di energia elettrica e aiuta, inoltre, a ridurre acqua e tempo quando si utilizza il ciclo Cotone. Infatti, utilizza fino al 20% di acqua in meno rispetto alle lavatrici tradizionali e riduce la durata del ciclo di lavaggio fino al 25%.

Con l’AI Energy Mode dell’app SmartThings, il sistema di monitoraggio dell’energia viene ulteriormente migliorato. Si possono monitorare i consumi giornalieri, settimanali e mensili, con la possibilità di stimare la spesa mensile. Se la bolletta mensile superasse l’obiettivo dell’utente, SmartThings Energy può attivare la modalità di risparmio energetico, che riduce in modo intelligente il consumo di energia fino al 70%.

Tecnologie basate sull’IA

AI Ecobubble consente di adattare i cicli al bucato. In base al tipo di tessuto riconosciuto, il sistema regola la quantità di bolle che sciolgono rapidamente lo sporco e le macchie, nonché il tempo di lavaggio, la temperatura dell’acqua e la velocità di centrifuga. In questo modo, il lavaggio in acqua fredda è efficace tanto quanto quello in acqua calda, portando a una riduzione del consumo energetico fino al 70% rispetto a quello in acqua calda.



Inoltre, AI Wash lava i capi in modo delicato e accurato con meno acqua e detersivo. Grazie a un sistema di rilevamento avanzato, AI Wash riconosce il peso e la morbidezza dei tessuti e monitora attivamente il livello di sporco presente. AI Wash utilizza le informazioni raccolte per erogare la quantità appropriata di acqua e detersivo. Inoltre regola continuamente i tempi di ammollo, risciacquo e centrifuga per ottenere i migliori risultati.

Caratteristiche innovative

Ciclo Less Microfiber: Tutti i prodotti della linea sono dotati del ciclo standard Less Microfiber. È stato pensato per far sì che gli indumenti perdano una minore quantità di microplastiche che si disperdono nell’acqua di scarico. Regolando la velocità di rotazione del motore e l’intensità di lavaggio, questo ciclo riduce la quantità di microfibre rilasciate fino al 54%.

Detergent Scan e Care Label Scan: l’app SmartThings offre nuove funzioni che permettono di utilizzare facilmente la lavatrice. La scansione del detersivo consente agli utenti di impostare in modo semplice la quantità corretta di detersivo o ammorbidente. Una volta scansionato il detersivo o l’ammorbidente con l’app per dispositivi mobili SmartThings, l’utente invia le informazioni alla lavatrice, che aggiungerà la quantità adeguata al bucato. Inoltre, con la funzione denominata Care Label Scan, che scansiona l’etichetta di lavaggio, SmartThings verifica e trasmette le indicazioni di lavaggio alla lavatrice, in modo che il bucato sia trattato correttamente in base alle etichette che gli utenti hanno precedentemente scansionato.

Ecolavaggio Rapido: con questo programma, i cicli possono essere completati in soli 39 minuti. Anche il tempo di risciacquo è ridotto grazie a Speed Spray, che emette potenti getti d’acqua per rimuovere velocemente i residui di detersivo. Inoltre, la lavatrice accelera la velocità di centrifuga in base al carico per poter terminare più rapidamente.

Prezzi e disponibilità

Al momento non ci sono informazioni su disponibilità, modelli e prezzi per il mercato italiano.