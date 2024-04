Nuovo frigorifero Samsung F1rst 75 AI: maggiore capacità e consumi ridotti del 55%

Samsung ha annunciato il lancio in Europa del nuovo frigorifero F1rst 75 AI. Un modello combinato da 75 cm che si distingue, oltre che per il formato, anche per una classificazione energetica elevata ed innovative funzionalità.

Si tratta del primo prodotto nel segmento dei frigo combinati di grandi dimensioni ad arrivare alla classe “A”, con consumi ridotti del 55% rispetto al precedente modello. Per raggiungere questo risultato, Samsung ha introdotto il compressore Digital Inverter. Questo nuovo compressore ad alta efficienza è stato riprogettato per aumentare il raggio delle parti rotanti; caratteristica che consente di aumentare l’inerzia di 4,1 volte rispetto ad un compressore tradizionale. In questo modo il compressore può mantenere l’energia più a lungo, consumando meno. Il compressore Digital Inverter contribuisce, inoltre, a ridurre il livello di rumorosità fino a 5 volte rispetto ad un modello tradizionale, grazie alla nuova tecnologia di controllo.

Il frigorifero supporta la modalità di risparmio energetico dell’app SmartThings che può ridurre il consumo fino al 15%. La modalità SmartThings AI Energy consente di controllare facilmente i consumi giornalieri, settimanali e mensili e di effettuare una stima delle bollette elettriche mensili. Se il consumo supera la stima stabilita, la modalità può anche risparmiare energia in modo proattivo. Inoltre, se attivata, è in grado di ottimizzare la velocità del compressore e la frequenza dei cicli di sbrinamento in base all’utilizzo e all’ambiente circostante, risparmiando energia.

Il nuovo frigorifero è progettato con pareti sottili ed è dotato di un isolamento efficiente per aumentare il volume di contenimento. Vanta anche un design moderno ed elegante con porta completamente piatta e la maniglia a gola.

Disponibilità e versioni

Il frigorifero combinato F1rst 75 AI sarà disponibile prossimamente in due modelli con capacità di 538L e 508L. Al momento non ci sono informazioni sui prezzi.