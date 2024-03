Giornata Mondiale del Sonno: la tecnologia che aiuta a riposare meglio

Il prossimo 15 marzo, come ogni anno nel venerdì che precede l’equinozio di primavera, si celebrerà la Giornata Mondiale del Sonno, organizzata dalla World Association of Sleep Medicine (WASM) per promuovere una riflessione sull’importanza del sonno per la nostra salute.

Dormire bene e per il tempo sufficiente significa offrire al nostro corpo la possibilità di rigenerarsi e quindi di migliorare la qualità della nostra vita. In caso contrario, si va incontro a possibili problemi di salute, sia fisici che mentali. Una deprivazione del sonno porta, infatti, a una riduzione della vigilanza e della concentrazione durante il giorno, compromette la capacità di memoria e di giudizio, porta a uno stato di sonnolenza e irritabilità e nei più giovani conduce a difficoltà di apprendimento, irrequietezza, impulsività e iperattività, con riflessi importanti sul rendimento scolastico.

I consigli per un sonno riposante e per prevenire i disturbi

Rispettare il naturale ciclo di sonno-veglia, rilassare la mente fissando i pensieri e i compiti più importanti della giornata su un diario, prestare attenzione all’alimentazione serale, evitare di utilizzare lo smartphone a letto, andare in camera da letto solo al momento di andare a dormire, sono fra le abitudini che contribuiscono a un sonno rigenerante e a prevenire eventuali disturbi. A volte però queste abitudini non sono sufficienti. Può essere il caso, ad esempio, dell’apnea del sonno: una sindrome che si manifesta con la cessazione involontaria della respirazione per alcuni secondi, mentre dormiamo.

Secondo uno studio pubblicato sulla rivista medica American Thoracic Society nel marzo 2017, sembra infatti che un importante fattore di rischio per l'apnea e altri disturbi del sonno sia una scarsa qualità dell’aria all’interno dell’ambiente domestico. Lo studio, che ha preso in esame la possibile relazione tra sonno e inquinamento atmosferico, riporta che in un periodo di 5 anni, nel gruppo dei quasi duemila partecipanti, le persone che vivevano in aree con i più alti livelli di NO2 nell’aria avevano oltre il 60% di probabilità di avere disturbi del sonno rispetto agli altri.

Oltre alla necessità di sviluppare abitudini virtuose ed evitare pratiche dannose, è quindi essenziale assicurarsi di riposare in un ambiente salubre e adeguato a favorire un sonno di qualità.

