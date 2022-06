Pannelli solari portatili: elettricità gratis dove vuoi

Nel vasto mercato dei pannelli solari, oltre ai noti modelli fissi, è possibile trovare anche interessanti prodotti portatili. Si tratta di un settore decisamente vasto con moltissime soluzioni di vario genere, da piccoli caricabatterie solari per smartphone e tablet a potenti modelli ottimi, ad esempio, per il campeggio.

Pannelli venduti anche in completi kit che includono batterie di accumulo e inverter.

1. BigBlue

Iniziamo la nostra rassegna dal pannello solare da 14W di Big Blue, ripiegabile, resistente agli schizzi d?acqua e con dimensioni compatte (14,8 x 15,3 x 5,4 cm chiuso e 66 x 14,8 x 3,1 cm aperto). Prodotto dotato di pannelli solari SunPower e porta USB (5V/2,4A) per la ricarica di powerbank, smartphone, tablet e altri dispositivi.

Scopri di più su Amazon a 59 euro

2. Elecaenta

Da Elecaenta arriva un prodotto ripiegabile, con 4 pannelli solari monocristallini da 30W. Prodotto dotato di 3 uscite: una USB-A da 5V/2,4A; una USB-A con Quick Charge 3.0 (5V/3,4A, 9V/2,5A,12V/2A) ed una USB Tipo-C (5V/3,1A, 9V/2A,12V/1,5 A), PD18W. Ricordiamo, infine, le dimensioni ed il peso: 27,2 x 19,2 x 3,5 cm (chiuso), 102 × 28 × 1,5 cm (aperto), 845g.

Scopri di più su Amazon a 97 euro

3. A AddTop

Proseguiamo la nostra rassegna con A AddTop che propone un powerbank dotato di batteria da 26.800 mAh, ricaricabile anche tramite il pannello solare integrato. Si tratta di un modello impermeabile, con una potente torcia e tre uscite fino a 3A: due USB-A e una USB-C, utilizzabile anche per la ricarica rapida del powerbank.

Scopri di più su Amazon a 43 euro

4. Eco-Worthy

Da Eco-Worthy arriva un pannello solare ripiegabile da 120 W accompagnato da un caricatore-controller con schermo LCD e due porte USB da 5V. Prodotto compatibile con batterie, power station e altro ancora, accompagnato da un cavo di collegamento lungo 3 metri e con 8 diversi adattatori. Pannello dotato, inoltre, di due supporti posteriori, fibbie di fissaggio e con dimensioni di 55 x 37 x 6,3 cm (chiuso) e 158 x 55 x 0,5 cm (aperto).

Scopri di più su Amazon a 199 euro

5. SunnyBAG

Nella nostra rassegna abbiamo anche inserito il SunnyBAG Explorer: uno zaino con pannello solare integrato da 6 Watt collegato ad una porta USB. Zaino con rivestimento idrorepellente, da 15 litri, dal peso di 1 Kg, disponibile in varie colorazioni e dotato anche di una tasca per notebook fino a 15,6 pollici.

Scopri di più su Amazon a 79 euro

6. Kit Bluetti con pannelli solari portatili e power station

Concludiamo la nostra rassegna con il completo kit di Bluetti composto dalla power station AC50S e da pannelli solari portatili da 200 W. La Bluetti AC50S ospita batterie al litio da 500Wh/135Ah, numerose porte in AC e DC ed un caricabatterie wireless sul lato superiore. Power station in grado di ricaricare dispositivi elettrici con un assorbimento di 300 W. Nel kit troviamo anche 4 pannelli solari SunPower resistenti agli schizzi d?acqua e ripiegabili in una pratica borsa.

Qui la nostra recensione del kit con pannello da 120W

Scopri di più su Amazon a 1.099 euro