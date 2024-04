Le destinazioni sciistiche più popolari per ogni budget

Dal Mastercard Economics Institute i trend di spesa nelle principali località sciistiche di tutto il mondo nella stagione 2023-2024. Scendendo nel dettaglio, ciascun Paese sa venire incontro alle tasche di ogni amante dello sci, offrendo un’ampia gamma di destinazioni tra cui poter scegliere. L’Italia ne è la dimostrazione concreta: capace di offrire agli appassionati di sci un’ampia scelta tra diverse stazioni sciistiche con scontrini medi più o meno accessibili. La Val Gardena e Breuil-Cervinia sono tra le mete più costose in assoluto, posizionandosi rispettivamente al 6° posto della classifica globale con un ticket medio per ogni transazione di € 164 e in 10a posizione con un valore medio di € 141. Al contrario Bardonecchia è la stazione alpina italiana che registra il ticket medio più basso nel settore della ristorazione, appena € 46, mentre Sauze d'Oulx e Sestriere si rivelano molto accessibili in termini di spesa complessiva.

Con uno sguardo, invece, alle località sciistiche di tutto il mondo, le mete d’eccezione sono quelle in Svizzera, Austria e Stati Uniti che registrano i trend di spesa più alti, in linea con livelli di reddito più consistenti e con i prezzi tipici delle economie di questi Paesi. Al contrario, per quanto riguarda le destinazioni low-cost, Georgia, Australia e Polonia registrano gli scontrini medi più bassi, in linea con i prezzi più accessibili di questi Paesi e con le scarse nevicate che hanno impattato negativamente sulla stagione sciistica australiana.

Scendere in pista senza badare a spese

Per gli sciatori alto-spendenti, la località di Courchevel nelle Alpi francesi è al primo posto della classifica globale per quanto riguarda lo scontrino medio in hotel, ristoranti e la combinazione di entrambe queste categorie, confermandosi una meta per i turisti che amano vivere esperienze di lusso. Si distinguono allo stesso modo anche le destinazioni sciistiche americane come Aspen, Big Sky, Vail e Park City, che si attestano tra le prime in termini di scontrino medio nella spesa alberghiera, al pari di St. Moritz, Zermatt e Crans-Montana in Svizzera e Stubaier Gletscher insieme a Obergurgl-Hochgurgl in Austria.

L’Italia tra le preferenze dei turisti stranieri che scelgono di sciare all'estero

I flussi turistici confermano come gli appassionati di sci provenienti da tutto il mondo continuino a scegliere di recarsi in Italia, Austria, Francia e Svizzera, consolidando le Alpi come regione sciistica tra le più famose al mondo. Livigno, Cortina D’Ampezzo, Courmayeur-Mont Blanc, Madonna di Campiglio, Plan de Corones, Alta Badia, Tre Cime delle Dolomiti, Val Gardena, Sauze d'Oulx e Valtournenche sono, infatti, tra le destinazioni invernali più ambite dagli sciatori che si recano in Italia. In particolare, Kronplatz nelle Dolomiti di Braies è all’8° come destinazione più battuta a livello globale per gli ski resorts, e al 2° posto per i turisti tedeschi. Courmayeur è una delle destinazioni preferite dai francesi (7° posizione), Cortina D’Ampezzo, luogo d’eccezione per i prossimi giochi olimpici invernali, in 7° posizione come meta preferita per i flussi provenienti dal Giappone e dagli Stati Uniti.

Al contrario, gli italiani che scelgono di sciare all’estero prediligono le località confinanti come St. Moritz, Chamonix-Mont-Blanc e Crans-Montana.

Qui il report completo.