Oggi, 15 marzo, si celebra il World Sleep Day, la ricorrenza nata per sensibilizzare sul ruolo che la qualità e la quantità del sonno hanno sul benessere mentale, fisico e sociale delle persone. In occasione di questa giornata, la piattaforma di comparazione dei viaggi Skyscanner condivide alcuni consigli e curiosità sullo Sleep Tourism, il “turismo del sonno”, una tendenza in crescita in un mondo sempre più frenetico, svelando inoltre alcune destinazioni imperdibili per un soggiorno “da sogno”.

L’importanza di una sana routine del sonno

Negli ultimi anni, il numero di persone che cercano online resort dedicati al riposo è in aumento, evidenziando l’importanza del sonno per i viaggiatori di tutto il mondo. Il motivo è semplice: la frenesia della vita quotidiana moderna ci porta spesso a non dedicare la giusta quantità di ore a riposarci e dormire. Da una recente ricerca condotta da Skyscanner, infatti, emerge che più di 8 italiani su 10 (82%) dicono di non raggiungere le 8 ore di sonno a notte raccomandate e quasi la metà degli intervistati (45%) riposa meno di 7 ore. Anche per questa ragione, negli ultimi anni, sono sempre più le persone che hanno compreso l’importanza di adottare delle abitudini più salutari che comprendano anche una quantità e qualità del sonno adeguata (60%).

Vacanze come momento di relax e rigenerazione

Che ruolo hanno i viaggi in questo scenario? Per 1 italiano su 2 (53%) le vacanze sono un momento per staccare la spina, rilassarsi e abbandonare momentaneamente la frenesia della quotidianità. Sorprendentemente, ben un quarto di loro (24%) ha indicato il sonno come attività centrale per le prossime vacanze, con più di un terzo (37%) che afferma di riuscire a riposare meglio proprio in occasione delle vacanze. Riposo e relax in vacanza stanno diventando una priorità assoluta per un numero di persone sempre maggiore, a discapito di altre attività sportive e avventurose. Il 25% degli intervistati, 1 su 4, sarebbe interessato addirittura a dedicare interi giorni della propria vacanza al sonno, organizzando un vero e proprio “sleep retreat” in un luogo calmo, lontano e accogliente.

I migliori consigli per dormire meglio durante le vacanze

“Risulta evidente che, per molti viaggiatori italiani, la ricerca di una destinazione che promuova un riposo di qualità è fondamentale per staccare la spina dalla frenesia quotidiana e dedicare del tempo al benessere. Nel nostro ultimo report, ci siamo affidati a un terapeuta del sonno per stilare i migliori consigli per dormire meglio durante le vacanze: prima del viaggio, alzarsi alla stessa ora ogni giorno; in aereo, bloccare la luce e limitare i rumori, senza forzare il sonno; per evitare il jet lag, mangiare all'ora dei pasti nel nuovo fuso orario e alzarsi seguendo l’ora locale; infine, durante il viaggio, concentrarsi sulle attività della giornata e non preoccuparsi del sonno, ha commentato Stefano Maglietta, Travel Expert di Skyscanner.

Destinazione sonno: cinque mete consigliate per recuperare le ore di sonno arretrate

Skyscanner consiglia cinque mete “da sogno”: ecco le città in cui si trovano gli hotel con il miglior punteggio per la qualità del sonno:

Santorini, Grecia

Hội An, Vietnam

Marrakech, Marocco

Città del Capo, Sudafrica

Ubud, Indonesia