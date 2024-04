William e Kate: dove vivono gli eredi al trono britannici?

Dopo l’operazione all’addome e l’annuncio della sua malattia, Kate Middleton ha deciso di sospendere gli impegni reali per combattere la sua battaglia contro il cancro. Oltre a essere circondata dall’affetto dei suoi cari e dei sudditi che si sono stretti a lei, la principessa del Galles trascorre la convalescenza presso l’Adelaide Cottage. La residenza vicino al Castello di Windsor è una dimora dal fascino storico in cui Kate e William si sono trasferiti nel 2022. Scopriamo di più sulla dimora in cui vivono i futuri reali.

Le origini di Adelaide Cottage

La residenza in cui il principe William e la principessa Kate hanno scelto di vivere insieme ai loro tre figli George, Charlotte e Louis, risale al 1831. La costruzione di questa residenza è stata commissionata dalla regina Adelaide moglie del re Guglielmo IV in cerca di una residenza estiva. Per questo scelse il parco di Windsor, in una zona che si trova non lontana dalla Cappella di San Giorgio. La villa a pochi chilometri da Londra assicura la giusta tranquillità di cui hanno bisogno i futuri reali, ma senza allontanarsi troppo dalla capitale inglese.

La residenza è stata inaugurata ufficialmente il 13 agosto del 1831, in occasione del compleanno della regina. L’edificio oggi come allora non è impattante, ma molto sobrio nonostante la costruzione fosse stata affidata a Sir Jeffry Wyatville, uno degli architetti più famosi del periodo.

L’uomo, appartenente a una famiglia di architetti molto apprezzata aveva già collaborato con la famiglia reale restaurando il Castello di Windsor. Una fiducia cementata con alcune scelte stilistiche che ancora oggi caratterizzano il castello come le torri e i merli di matrice gotica presenti nella fortezza.

Quando la villa è stata costruita disponeva solo di due stanze principali e due private in cui alloggiava la regina insieme ai paggi. Quello che colpisce è che è stata edificata utilizzando solo materiali di recupero provenienti dalla Royal Lodge demolita quasi del tutto nel 1830 e quelli dello yacht Royal George, per volere della stessa regina Adelaide.

Adelaide Cottage conserva il fascino originario

Nonostante le numerose ristrutturazioni subite nel corso degli anni, Adelaide Cottage conserva intatto il suo fascino antico, perché tutti coloro che l’hanno abitata, in particolare William e Kate, hanno deciso di non stravolgere completamente le sue caratteristiche principali. Gli eredi al trono hanno iniziato la ristrutturazione nel 2015 conservando alcuni elementi caratteristici.

La villa attualmente ha solo quattro camere da letto, una utilizzata da Wiliam e Kate dove è rimasto inalterato il soffitto a cassettoni decorato con delfini dorati e dettagli in corda, mentre è stato rimodernato il camino in marmo greco egiziano. Le altre tre stanze sono destinate a George, Charlotte e Louis. I membri dello staff e la tata, invece non vivono nella villa. All’esterno la proprietà è stata arricchita da sette punti di accesso recintati che la collegano al Castello di Windsor attraverso strade da percorrere a piedi, un enorme parco immerso e una dépendance.

La casa dal passato affascinante

La villa oltre ad essere interessante dal punto di vista architettonico è stata teatro di scandali. Oltre ad essere la residenza preferita dalla regina Vittoria, sembra che sia stata anche il luogo in cui Margaret, la sorella della regina Elisabetta II e Peter Townsend hanno vissuto la loro relazione segreta. L’uomo, nonostante non fosse ben visto dalla famiglia reale perché molto più anziano di Margaret e con alle spalle un divorzio e due figli, chiese lo stesso la mano della contessa di Snowdon. La sorella della regina, però, scelse di terminare la loro relazione per non compromettere la propria reputazione.