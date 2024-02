I rimedi naturali per rimuovere le macchie di unto in cucina: semplici ed efficaci

Gli spot pubblicitari di qualche anno fa ci hanno insegnato che non esiste sporco impossibile. Forse può sembrare una dichiarazione esagerata, ma può essere sfruttata anche quando si ha a che fare con macchie di unto presenti in casa. La cucina è l’ambiente più vissuto di ogni abitazione, peccato che dopo essersi messi a fornelli sia necessario fare i conti con queste macchie che non riguardano soltanto piastrelle e piano di lavoro. Lo sporco può annidarsi persino nei mobili e nel pavimento, facendo temere che sia impossibile rimuoverlo. In realtà esistono rimedi naturali molto versatili e tutti da scoprire.

Marmo

Le parti in marmo non sono purtroppo al riparo dalle macchie di unto e grasso all’interno di una cucina. Molti piani di lavoro della cucina sono proprio di questo tipo, ma è necessario prestare la massima attenzione. L’aceto e il limone devono essere messi da parte in quanto potrebbero rovinare un materiale tanto delicato.

Il bicarbonato di sodio è invece più che consigliato. Può essere sfruttato da solo oppure in combinazione con il sapone di Marsiglia per una maggiore efficacia. Le dosi sono presto dette: in mezzo litro d’acqua basta inserire due cucchiai di bicarbonato e uno di sapone, mescolando con cura prima di ottenere una soluzione con cui imbevere un panno. Una volta pulita la superficie con la macchia d’unto, bisogna eliminare il tutto con un altro panno ben lavato.

Acciaio

L'acciaio non è da meno in questo caso. Non occorre però spaventarsi perché le superfici possono tornare lucide e come nuove grazie a due semplici ingredienti. Il bicarbonato di sodio e l’aceto di vino bianco, combinati insieme, possono fare miracoli tanto è vero che eliminano qualsiasi alone senza lasciare traccia.

Per ottenere il composto basta usare mezzo litro di acqua calda, un bicchiere di aceto e un cucchiaio di bicarbonato. Con un panno, poi, è sufficiente strofinare ogni superficie e ripetere l’operazione per un risultato ancora più soddisfacente.

Legno

Il legno è tra i materiali più comuni quando si parla di cucina. È resistente, versatile e si addice a qualsiasi stile di arredo. In ogni sua versione può essere pulito fortunatamente senza problemi nel caso di macchie d’unto. Gli ingredienti da usare sono i soliti, utilissimi come non mai. Mezzo litro d’acqua calda e un solo bicchiere di aceto di vino bianco rappresentano la base di partenza di una soluzione con cui pulire i mobili in legno in maniera efficace, avendo cura di risciacquare bene.

Per le macchie più ostinate, invece, il detersivo per piatti si rivela una alternativa molto valida, a patto che ne vengano aggiunti due cucchiai a mezzo bicchiere di aceto e a mezzo litro di acqua calda. Infine, con il succo di un limone fresco e mezzo litro di acqua calda si ricava un prodotto che assicura un effetto sgrassante e dall’odore piacevole.