Come mettere le palline e le luci sull’albero di Natale: i consigli utili

Con l’arrivo del Natale anche la casa deve essere a tema e le decorazioni non mancano per arredare al meglio ogni ambiente. C’è però, un addobbo che non può mancare per una casa in perfetto clima natalizio, ed è l’albero.

I più attenti di certo non si saranno fatti sfuggire le tendenze Natale 2023, ma per avere un albero all’altezza di questo nome non basta seguire i trend di stagione, bisogna anche saper sistemare le decorazioni. Le luci sono le più difficili da mettere perché c’è il rischio di tralasciare dei punti, mentre per quanto riguarda le palline a chi non è capitato di posizionarle solo nella parte anteriore? Beh se stavolta volete interrompere questa “tradizione” ecco alcuni consigli per sistemare le luci e le palline a regola d’arte.

Scegliere attentamente le luci

Nel momento in cui avete acquistato le luci, vi sarà capitato di essere indecisi sulla lunghezza del filo perché il rischio è di comprarlo o troppo lungo o corto. Per non avere più dubbi, c’è una regola semplicissima da seguire ed è quella dello zero. Dovete semplicemente togliere uno zero all’altezza dell’albero, ad esempio se è lungo 160 cm, vi servirà una catena di luci di 16 metri.

Una volta individuata la lunghezza giusta, bisogna prendere in considerazione altri fattori come il colore delle luci. Le più gettonate sono quelle a luce fredda più brillanti e quelle calde, che riscaldano l’ambiente. Oltre a queste ci sono anche le luci colorate, molto dipende dai vostri gusti. Lo stesso discorso si piò fare per il colore del filo, scegliendo magari tra quello trasparente o quello verde. In generale il primo è indicato se avete un albero bianco così che possa mimetizzasi tra i rami. In ogni caso prima di acquistare le luci per l’albero dovete stare attenti e controllare se sono isolate e se hanno il marchio CE. In più, se volete posizionarlo all’esterno, le luci più indicate sono quelle a bassa tensione e con il marchio IP23 e IP65, pensate per resistere a pioggia e umidità.

Come mettere le luci sull’albero

Scelte le luci e districate, è arrivato il momento di posizionarle. Quelle a Led potete sistemarle mentre sono accese perché non si surriscaldano e potrete costantemente tenere sotto controllo il risultato. Il metodo migliore è partire dal basso e procedere verso l’alto, ma ci sono due tecniche per distribuirle in modo uniforme:

Tecnica ramo per ramo: sistemate le luci su ogni ramo procedendo dall’interno verso l’esterno. In questo caso il filo di luce deve essere un po’ più lungo, ma di sicuro l’albero sarà più luminoso

Tecnica dentro e fuori: a differenza della tecnica precedente, le luci vengono distribuite soprattutto sulla punta dei rami e per creare movimento e profondità vanno spostate leggermente più all’interno

Qualsiasi sia la tecnica, se desiderate un effetto molto più luminoso e brillante usate delle palline lucide e posizionatele vicino alle lampadine. La superficie rifletterà la luce e avrete un effetto intenso.

Posizionare le palline sull’albero in modo corretto

Come per le luci anche per le palline le forme, i colori e il materiale dipendono molto dai vostri gusti, mentre devono essere sistemate in modo corretto per un risultato pieno e ricco.

Una delle regole principali è distribuire le palline in base alla grandezza dell’albero di Natale. Quelli più grandi devono avere un buon numero di decorazioni per evitare di apparire spogli, mentre per quelli piccoli fate attenzione a non esagerare.

Anche per quanto riguarda le palline, bisogna sempre partire dal basso dove andranno collocati gli addobbi di grandi dimensioni. Infatti, più si sale, più le palline e le decorazioni saranno piccole. I rami vanno sfruttati in tutta la loro pienezza, quindi anche in profondità, sistemando le palline non solo sulla punta, ma anche più internamente. Infine, non mettete mai queste decorazioni orizzontalmente o verticalmente sulle file, meglio distribuirle in maniera casuale ma omogenea.