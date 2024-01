La nuova casa extra lusso di Cristiano Ronaldo sull’Isola dei Miliardari

Il 2023 non poteva concludersi meglio per Cristiano Ronaldo. Il calciatore oltre ad essere uno degli atleti professionisti più pagati dell’anno secondo la classifica di Forbes, ha raggiunto un nuovo record. Il campione portoghese nel corso di questi dodici mesi appena trascorsi ha segnato 44 gol con l'Al Nassr, un numero di reti non indifferente che lo ha reso ancora più amato in Arabia Saudita.

Ronaldo nel corso degli anni ha dimostrato di essere un fuoriclasse non solo in campo, ma anche fuori, in particolare quando si parla di proprietà immobiliari. Accanto alla catena di hotel che porta il suo nome, ha un vasto patrimonio, in cui sembra si sia aggiunta una nuova esclusiva proprietà sull'isola di Jumeirah Bay, meglio conosciuta come Isola dei Miliardari.

Un’isola esclusiva con vista mozzafiato

Attualmente l’asso lusitano con la sua famiglia vive in 17 suite del lussuoso albergo “Four Seasons” di Riad, ma non sono mancate anche proposte e progetti per realizzare una casa ex novo nel paese asiatico. Il calciatore però ha deciso di orientare il suo interesse verso Jumeirah Bay.

L’isola artificiale costruita lungo il litorale di Dubai nel 2021 è un posto esclusivo, in cui sembra di vivere in un sogno. Per arrivarci, bisogna attraversare un ponte di 500 metri in cui si trovano solo proprietà appartenenti a super ricchi. Soprannominata l’isola dei Miliardari, l’area a forma di cavalluccio marino è dotata di tutti i comfort come una serie di ristoranti raffinati, uno yacht club e un resort extralusso sulla spiaggia che si affaccia direttamente sul mare aperto. La vista degli abitanti dell’isola è senza dubbio particolare, da qui è possibile infatti ammirare il famosissimo edificio Burj Khalifa, il grattacielo più alto del mondo.

La villa circondata da spazi verdi

Ronaldo si trasferirà all’interno della sua proprietà nei prossimi mesi, e sarà un dei pochi residenti, perché l’isola è formata da 10 mega-ville che al momento dell’inaugurazione avrebbero dovuto essere vendute per 500 milioni di euro, ma che dopo la pandemia hanno visto i prezzi salire alle stelle. Gli edifici vanno da un minimo di 1.800 a un massimo di 4 mila metri quadri, secondo indiscrezioni quella di Ronaldo ne misura 30.000 e include sei camere da letto, una spiaggia privata e uno showroom per sette auto a cui si aggiunge una piscina con vista su Dubai e alloggi per i dipendenti.

La passione immobiliare di Ronaldo

Dopo aver appeso le scarpette al chiodo, Cristiano Ronaldo molto probabilmente tornerà a vivere in Portogallo. A supportare questa ipotesi è la villa a Quinta da Marinha, una casa grande quanto un ospedale, che nel corso della costruzione ha subito diverse battute d’arresto. Non sono mancati gli scontri con i vicini, tanto che non è ancora del tutto terminata. I costi poi sono arrivati a sfiorare i 32 milioni di euro, una spesa che la renderà una delle residenze più costose del Portogallo: merito di dettagli extra lusso come una grandissima piscina in vetro con passerella sottomarina e una camera da letto di circa 92 metri quadri.

Oltre ad acquistare, Ronaldo ha deciso di far fruttare le sue proprietà decidendo di affittare la casa di quattro piani a Madrid nel prestigioso quartiere La Finca. L’immobile progettato da Joaquin Torres ha al suo interno sette camere da letto, e il nuovo inquilino potrà approfittare anche di piscine interne ed esterne, una palestra all'avanguardia, oltre a un campo da calcio per 10.000 euro al mese.

È invece sul mercato immobiliare con un prezzo di vendita di 5,7 milioni di euro la sua villa ad Alderley Edge, nel Cheshire. La struttura sul mercato dal febbraio 2023, ha visto scendere sensibilmente il suo prezzo d’acquisto, nonostante sia dotata di tutti i comfort. Conta sette stanze da letto, una palestra high-tech con piscina, una vasca idromassaggio, un doppio garage. Accanto alla casa principale, infine, c’è anche una dependance con due camere da letto e altri benefit come sauna, sala cinema, campo da padel e un’enoteca.