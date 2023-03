Electrolux presenta il primo frigocongelatore realizzato con plastica riciclata

Stop agli sprechi alimentari ed energetici, e via libera a un ampio impiego di risorse che non impattino sull’ambiente anche nella produzione degli elettrodomestici.

A dare “corpo e anima” a questo obiettivo è il primo frigocongelatore al mondo progettato per la circolarità: il nuovo Maxispace 700 con plastica riciclata, dotato di un vano interno foderato con il 70% di plastica riciclata. Il rivoluzionario modello arriva da Electrolux, azienda svedese da sempre impegnata sul fronte della sostenibilità, che sviluppa prodotti nel rispetto dell’ambiente con tecnologie avanzate in grado di contenere i consumi. La plastica utilizzata per la realizzazione dei rivestimenti interni proviene da frigoriferi dismessi, e viene fornita a Electrolux da un’azienda per il riciclo di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche leader in Europa.

Prodotto in Italia nello stabilimento di Susegana (TV), il nuovo frigocongelatore presenta le caratteristiche che contraddistinguono i modelli della Serie 700 a incasso, concepiti per offrire una conservazione ottimale degli alimenti unita a un’efficiente gestione dei consumi energetici.

Da un punto di vista estetico l’utilizzo del materiale di recupero si riflette in un rinnovato aspetto degli interni, caratterizzati ora dalla tonalità grigio chiaro assunta dai polimeri della plastica riqualificata, che lo rende immediatamente riconoscibile come prodotto sviluppato in un’ottica di rispetto ambientale. Anche l’illuminazione a LED centrale e inferiore è stata ripensata per garantire una visibilità perfetta in tutto il vano.

All’anima in plastica riciclata, al nuovo sistema di luci e alle numerose tecnologie antispreco, infine, il modello Maxispace 700 con plastica riciclata unisce un dispositivo pensato per un attento controllo dei consumi: si tratta di Ecometer che, attraverso un pratico display LCD, orienta gli utenti verso le scelte energetiche più rispettose dell’ambiente, facendo di questo frigocongelatore un campione assoluto di sostenibilità.

Da un punto di vista tecnico Maxispace 700 con plastica riciclata si distingue per diverse peculiarità che ne fanno un elettrodomestico all’avanguardia; a partire dalla sua capacità extra, superiore del 45% (ovvero 44 litri) a quella dei modelli tradizionali. La disponibilità di più spazio in cui collocare alimenti e bevande consente di pianificare la propria spesa in maniera libera e flessibile: senza stipare il cibo sui ripiani, con il rischio di impedire un’adeguata circolazione dell’aria fredda e di accelerarne il deperimento, oltre che di perdere di vista prodotti e scadenze. Fare scorta di frutta e verdura fresca, inoltre, non sarà più un azzardo: grazie all'accurato sistema di controllo dell’umidità presente nel cassetto con chiusura ermetica GreenZone, viene infatti preservato fino al 95% delle vitamine anche dopo 11 giorni. Al cassetto ExtraZone, infine, è possibile destinare ulteriori alimenti, contenendo la diffusione e l’assorbimento di odori all'interno del frigorifero.

Anche l'innovativo e sofisticato sistema di refrigerazione svolge un ruolo fondamentale per garantire che le proprietà organolettiche dei nutrienti non vengano compromesse: la ventilazione radiale FreeStore permette una circolazione uniforme dell’aria fredda all’interno di tutta la cella, ripristinando velocemente gli sbalzi di temperatura spesso causati da ripetute aperture della porta. La tecnologia TwinTech Total No Frost Plus mantiene la temperatura costante e il corretto livello di umidità in ciascuno scomparto attraverso due sistemi indipendenti di raffreddamento per frigorifero e congelatore. La funzione ShoppingMode per l’uno e FastFreeze per l’altro assicurano, rispettivamente, un rapido raffreddamento e congelamento, bloccando così la proliferazione batterica all’interno degli alimenti, che si preservano freschi e fragranti.