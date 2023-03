Lavastoviglie Beko: la soluzione per lavare i piatti in modo semplice senza dimenticare il design

Per alcuni lavare i piatti è un’attività piacevole, in alcuni casi anche rilassante, per altri, rappresenta un vero e proprio peso. Questo è vero soprattutto se hai un famiglia numerosa e i piatti e le le stoviglie sono sempre tanti. Allora come si fa ad avere la cucina in ordine e senza fatica? Utilizzando la lavastoviglie. Quello che in passato veniva considerato un elettrodomestico dispendioso dal punto di vista dei costi in bolletta, oggi grazie alla tecnologia sono diventati sempre più efficienti. In grado di far risparmiare sui costi di luce e acqua, garantisce piatti sanificati, perfetta soprattutto se in casa ci sono bambini.

Con Beko puoi avere apparecchi top di gamma con un design rivoluzionario e innovativo in grado di rendere unico ogni ambiente. Dai modelli a libera installazione a quelli a scomparsa, non ti resta che scegliere la lavastoviglie che si avvicina di più alle tue esigenze.

Lavastoviglie a libera installazione della gamma Beyond

La gamma Beyond con il suo design moderno ti permette di avere un modello bello e facile da utilizzare grazie al display Direct Access Touch e a nuove funzioni di lavaggio che assicurano prestazioni eccellenti, ma soprattutto il massimo rispetto dell’ambiente. La tecnologia AutoDose, ti consente di dosare il corretto quantitativo di detersivo e brillantante in base al programma selezionato e al livello di sporco delle stoviglie. In questo modo risparmierai tempo e ridurrai l’impatto sull’ambente.

I tuoi piatti saranno sempre splendenti e potrai rimuovere anche lo sporco più ostinato sfruttando al meglio la tecnologia CornerIntense, che si basa su un potente braccio rotante, in grado di raggiunge anche gli angoli più nascosti e ostinati grazie a un potente getto d’acqua. La tecnologia AquaIntense, poi, assicura una zona di pulizia extra nel cestello inferiore, ideale per far splendere anche le pentole più sporche e avere più tempo libero per te. Il risultato? Stoviglie come nuove e soprattutto disinfettate perché la tecnologia HygieneIntense utilizza l’acqua a una temperatura che può arrivare fino a 60°C e rimuovere il 99,9% di virus e batteri.

Le famiglie numerose o semplicemente gli appassionati di cucina che amano preparare piatti e ricette per i tuoi cari, potrai sporcare tutti i piatti che vuoi senza preoccupazioni. Il Sistema Acrobat a 3 posizioni ti aiuta a sistemare piatti, bicchieri e pentole in base alla tipologia e sfruttando al meglio gli spazi.

Pensate per chi ha poco tempo a disposizione, le lavastoviglie sono dotate della funzione SelfDry che apre automaticamente la porta alla fine del ciclo per asciugare le stoviglie in modo naturale assicurando anche un risparmio energetico.

Lavastoviglie a scomparsa

Se hai poco spazio in casa e non vuoi rinunciare alla lavastoviglie, Beko ti propone il modello a scomparsa che oltre a essere pratico, permette un sicuro risparmio energetico. La lavastoviglie appartenente alla classe A, consuma il 35% in meno rispetto a quelli della classe A+++.

Oltre ad avere la tecnologia CornerIntense e il Sistema AutoDose, hanno la funzione DeeoWash, perfetta se in casa ci sono bambini perché è pensata per pulire biberon, ma anche bottiglie, caraffe e tutte le stoviglie particolarmente profonde. Infine, la presenza dello SlideFit+ permette di avere uno zoccolo minimo fino a 0 cm.