Lavatrice: l’elettrodomestico indispensabile per avere il guardaroba sempre pulito

Se c’è un elettrodomestico che ha semplificato la vita di ognuno di noi, la lavatrice è uno di questi. Con sempre meno tempo a disposizione riuscire a ritagliarsi un momento per lavare i nostri pantaloni o felpe preferite non è semplice.

La lavatrice, invece, permette in poco tempo di avere grandi quantità di bucato pulito e impeccabile, per questo è fondamentale scegliere le caratteristiche tecniche che corrispondono alle proprie esigenze senza dimenticare il design e gli spazi a disposizione.

In commercio ci sono diversi modelli, alcuni tradizionali, altri con carica dall’alto o slim, ma anche con numerosi programmi di lavaggio e un carico pensato per affrontare il guardaroba in un’intera famiglia.

Proprio per questo quando si sceglie di acquistare una nuova lavatrice vi trovate davanti a numerosi dubbi e incertezze. Per non sbagliare e avere l’elettrodomestico che fa per voi, ecco una piccola guida con i modelli adatti ad ogni necessità.

Lavatrice con tecnologia micro vapore: Haier

Quando in casa ci sono bambini pensare al loro benessere è l'obiettivo principale di mamma e papà e tra gli aspetti a cui pensare, il bucato non passare in secondo piano. La lavatrice è l‘elettrodomestico perfetto per far fronte alla quantità dei vestiti che sporcano i piccoli, ma con un risultato impeccabile e sicuro. Questo modello dotato di tecnologia dei micro vapori riesce a penetrare a fondo nelle fibre per eliminare odori, allergeni e polveri sottili senza l'utilizzo di detersivi, ma semplicemente con il vapore: questo oltre a eliminare i germi e i batteri è in grado di distendere le fibre dei capi e ridurre i tempi di stiratura. Perfetta per avere un sicuro risparmio energetico non solo appartiene alla classe energetica A, ma ha un sensore interno che le permette di pesare il bucato e scegliere il ciclo di lavaggio più indicato.

Pro. La lavatrice è facile e intuitiva da utilizzare

Contro. Per alcuni utenti la centrifuga è da 1200 giri.

Lavatrice slim: Hisense

Nelle case lo spazio a disposizione diventa sempre meno, ogni mobile o elettrodomestico deve essere scelto con cura ed entrare anche negli spazi più ristretti. Con questo modello slim, (con una profondità di 46 cm), potrete avere il guardaroba sempre pulito, ma con un apparecchio dall’ingombro contenuto. Perfetta per le famiglie, è in grado di lavare fino a 7 kg di vestiti scegliendo tra ben 15 programmi di lavaggio. Oltre ai classici, come lana, cotone e sintetici, è possibile eliminare i batteri dai capi dei bambini con il vapore e il ciclo baby care o eliminare residui di polline con il programma antiallergie. Per avere il bucato sempre pulito anche quando siete fuori casa, non dovete far altro che scegliere la partenza in differita, il programma, la temperatura e i giri della centrifuga, fino a 1200, e rilassarvi.

Pro. La lavatrice è silenziosa.

Contro. Per alcuni utenti non ha la possibilità di ridurre i tempi di lavaggio.

Lavatrice con carica frontale: Beko

Per chi ama i modelli classici questa lavatrice con carica frontale unisce un design essenziale con un alto livello tecnologico. Anche se il modello non è molto ingombrante, è profonda 44 cm, non può considerarsi un vero modello slim, ma nonostante questo occupa poco spazio e può essere installata anche in ambienti di piccole dimensioni. Con capacità di carico fino a 6 kg, il modello è perfetto per contenere i costi in bolletta, perché appartiene alla classe energetica A+++. Se avete una famiglia numerosa e volete garantirgli capi sempre puliti, grazie ai 15 programmi e ad una velocità di centrifuga pari a 1000 giri, potete scegliere quello che fa per voi come la lana, quello veloce che dura massimo 30 minuti e quello che assicura camicie impeccabili senza pieghe. Se siete alla ricerca di un elettrodomestico che rispetti la natura, questa lavatrice è dotata Daily Xpress che permette di lavare a pieno carico a 30 °C in soli 28 minuti. Con il sistema Silent Tech il rumore è ridotto al minimo.

Pro. Riduce al minimo i consumi e occupa poco spazio.

Contro. Gli utenti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Lavatrice da 4kg: Candy

Se siete single o una coppia e nello stesso tempo abitate in un bilocale o in una casa piccola, ogni elettrodomestico deve essere studiato nel dettaglio, senza rinunciare al comfort. Questo modello con profondità 38 cm, larghezza 60 e altezza 85 cm è ideale per arredare la casa degli studenti universitari o rispondere alle necessità di una famiglia composta da poche persone. Anche se piccola, il modello consente di lavare fino a 5 kg di bucato, caratterizzata da diversi programmi e pulisce in modo impeccabile, maglie sintetiche, t-shirt con una velocità massima della centrifuga che arriva fino a 1200 giri al minuto.

Pro. Ha un design elegante associato ad un livello tecnologico elevato.

Contro. Non è pensata per famiglie numerose.

Lavatrice silenziosa: Indesit

Quando non avete tempo di mettere la lavatrice durante la giornata, siete costretti ad azionarla la sera, per questo è fondamentale avere un elettrodomestico silenzioso. Questo modello con motore e sistema idraulico innovativo è dotato di tecnologia silent per non disturbare quando è in azione. La lavatrice in grado di lavare fino a 10 kg arriva ad una velocità di centrifuga pari a 1200 giri. Grazie al motore inverter e al display a led potrete scegliere tra 16 programmi a disposizione anche al buio, per avere il piumino sempre pulito con circa 30 minuti grazie al lavaggio rapido o le lenzuola sempre fresche e pulite. Quando siete fuori casa, non vi resta che programmare la partenza ritardata e la lavatrice farà tutto da sola.

Pro. Silenziosa e capiente, consuma poco.

Contro. Non va bene in piccoli spazi.

Lavatrice con carica dall’alto: Candy

Per chi non ha molto spazio, ma non vuole rinunciare ad un elettrodomestico dalle alte prestazioni tecnologiche, la lavatrice con carica dall’alto è perfetta. A differenza dei modelli classici non ha l’oblò anteriore che può risultare ingombrante quando si dovono inserire i vestiti nella lavatrice. Questo modello capiente, con capacità fino a 7 kg appartiene alla classe energetica A+++, per consumi ridotti. Il modello completato da una centrifuga da 1200 giri al minuto permette di avere il bucato ben pulito e strizzato. Per chi non ha molto tempo, la lavatrice è dotata di connessione NFC, si collega al cellulare con l'apposita app da cui è possibile controllare ogni aspetto come la partenza in differita fino a 24 ore, scegliere il programma preferito, compresi i quattro rapidi da 14, 30, 44, e 59 minuti. Inoltre, la app è pensata per risolvere guasti e regalare consigli sui vari programmi.

Pro. Consuma poco ed è perfetta per la famiglia.

Contro. La centrifuga è un po’ rumorosa.

Lavatrice silenziosa: Bosch

Quando si hanno bambini in casa, creare un luogo silenzioso è importante e con questa lavatrice è possibile fare il bucato ad ogni ora del giorno perché ha il motore inverter con tecnologia EcoSilence Drive, inoltre la struttura delle pareti laterali riduce al minimo le vibrazioni e il rumore. L'ampio display con comandi touch, permette di selezionare i programmi specifici in modo intuitivo per preservare i capi e non rischiare di rovinarli. La velocità della centrifuga di 1400 giri/minuto e la temperatura massima dell’acqua a 90°C sono ideali per lavare ogni tipo di capo e avere un risultato efficiente in poco tempo, anche quando non siamo in casa grazie alla possibilità di impostare la partenza ritardata. La classe di efficienza energetica A e la presenza di appositi sensori assicura un risparmio elettrico e idrico in base alla quantità del carico e tipo di tessuto.

Pro. Silenziosa e facile da utilizzare.

Contro. I clienti che l'hanno acquistata non hanno riscontrato difetti.

Lavatrice per ogni tipo di bucato: Whirlpool

La lavatrice a carica frontale e libera installazione, ha una capacità di carico di 8 kg e una velocità massima della centrifuga di 1200 giri al minuto, inoltre ha una vasta gamma di programmi e funzioni necessari per soddisfare ogni esigenza. Il programma di lavaggio rapido in 30 minuti per capi poco sporchi, quello pensato per pelli sensibili, il programma FreshCare+ si orende cura dei capi con delicatezza grazie a lente oscillazioni del cestello alternate a getti di vapore. La tecnologia 6° SENSO, invece, rende la lavatrice eco-friendly perché i sensori intelligenti analizzano il carico e impostano i parametri in modo da limitare lo spreco di acqua ed energia.

Pro. È efficiente e facile da utilizzare.

Contro. La lavatrice appartiene alla classe energetica B.

Come scegliere la lavatrice

Prima di acquistare una lavatrice è bene valutare alcuni aspetti per capire se è adatta alle nostre esigenze.

Modello

Lo spazio a disposizione, ricopre un ruolo centrale quando si sceglie una lavatrice, in commercio ci sono tre modelli:

A carica frontale : la più diffusa, ma anche la più ingombrante

: la più diffusa, ma anche la più ingombrante A carica dall’alto : ideale per chi ha poco spazio, lo sportello si trova nella parte superiore, ma ha una capacità di carico limitata;

: ideale per chi ha poco spazio, lo sportello si trova nella parte superiore, ma ha una capacità di carico limitata; Slim: perfetta per le case piccole, ha una buona capacità

Centrifuga

Anche la centrifuga, cioè il numero di giri al minuto, ha un ruolo importante perché può mettere a rischio la durata dei capi. In commercio ci sono lavatrici con:

800 giri al minuto

1.000 giri al minuto

1.200 giri al minuto

1.400 giri al minuto

1.600 giri al minuto

Capacità di carico

I modelli di lavatrici si distinguono anche per la capacità di carico che può andare dai 5 ai 12 kg. Anche se quella con carico maggiore è adatta ad una famiglia numerosa, difficilmente per ogni lavaggio si raggiungeranno 12 kg di bucato. Un modello che rappresenta un compromesso tra spazio a disposizione in casa e capi da lavare, è una lavatrice con una capienza che va dai 7 agli 8 kg.

Programmi

Le lavatrici sono dotate di alcuni programmi, che però, non sono presenti su tutti i modelli: