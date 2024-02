Sanremo 2024, Emma: com’è la casa in cui vive con la manager Francesca

Con “Apnea” Emma Marrone torna a Sanremo per la quarta volta. La cantante salentina ha partecipato alla kermesse canora con i Modà nel 2011 posizionandosi al secondo posto con il brano "Arriverà", l’anno successivo ci ha riprovato riuscendo a ottenere il gradino più alto del podio con "Non è l’inferno", mentre nel 2022 ha portato il brano "Ogni volta così". Emma, però, non ha calcato il palco dell’Ariston solo come cantante, ma anche come co-conduttrice insieme ad Arisa e Rocío Muñoz Morales, al fianco di Carlo Conti.

Anche se è molto legata alla sua terra d’origine, dopo alcuni anni in cui ha vissuto a Roma, ha deciso di trasferirsi a Milano, in un appartamento che condivide con la sua manager e amica Francesca. Andiamo alla scoperta della casa di Emma Marrone che è in gara a Sanremo.

Una casa dallo stile minimal

La cantante si è trasferita nella nuova abitazione da circa un anno e ne è stata fin da subito orgogliosa tanto da voler coinvolgere i propri fan. A corredo di una storia Instagram, infatti, ha scritto un eloquente “Casa nuova, vita nuova”. Fin da subito ha fatto vedere qualche scorcio della dimora alla sua numerosa community. Quello che si può notare è che le camere sono ampie e gli spazi ariosi. Gli ambienti risultano grandi anche grazie a un’attenta scelta degli arredi e dei colori. A dominare nelle varie stanze ci sono tonalità chiare come il beige e il bianco, nuance che hanno la caratteristica di creare un ambiente rilassato e luminoso.

Il design raffinato si sposa alla perfezione con un arredamento minimal, curato nel dettaglio. Il parquet corre in tutta la casa ed è sui toni scuri, ideale per scaldare il bianco delle pareti, delle porte e del battiscopa.

Elementi di design

Anche se lo stile è essenzialmente minimal, l’abitazione è arricchita da elementi di design, in particolare nella zona giorno. La sala da pranzo ha un bellissimo tavolo in marmo con angoli smussati a cui sono abbinate delle sedie scure. L’elemento che fa la differenza è il grande lampadario che campeggia sopra il tavolo: è un vero pezzo di design formato da una parte centrale composta da elementi in alluminio e triangolai circondati da una corona nella parte esterna formata da lampadine trasparenti. Lo stesso tema è ripreso poi nella lampada da terra con una sfera trasparente in vetro soffiato. A completare l’arredamento c’è un comodo e grande divano sui toni del blu e del bianco con un tavolino in legno.

La cucina è caratterizzata da uno stile molto semplice, oltre ad avere un tavolo centrale, è dotata di uno scaffale con console sempre sui toni del bianco. Proprio sullo scaffale, oltre a qualche stoviglia si possono scorgere due scritte “be honest” e “be kind” realizzate in nero che spiccano sul fondo.

Per quanto riguarda la camera da letto, la cantante salentina ha lasciato intravedere diversi particolari. La parete è coperta da una carta da parati grigia con sfumature chiare che ricordano soffici nuvole. Il letto, infine, ha toni neutri con una testiera tortora, oltre a un comodino tondo con tre gambe realizzato in metallo.