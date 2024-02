Dove vive Mr. Rain? La casa milanese del cantante in gara a Sanremo

Ha conquistato tutti con la sua emozionante canzone “Supereroi” che si è anche aggiudicata il terzo posto al Festival di Sanremo del 2023. Mr. Rain quest’anno ha deciso di tornare alla kermesse con un nuovo brano intitolato “Due altalene”.

Mattia Balardi, questo il suo vero nome, è originario della provincia di Brescia, ma ha deciso di lasciare la città d’origine, Desenzano del Garda, per vivere a Milano. Vediamo dove si è preparato alla sua seconda partecipazione al Festival di Sanremo.

Una casa dallo stile moderno

Grazie ai social è possibile dare uno sguardo all’appartamento di Mr. Rain. Il cantante infatti, ha pubblicato una serie di video in cui è possibile farsi un’idea degli ambienti in cui trascorre il suo tempo libero. La casa ha un design contemporaneo, ma senza eccessi come si può osservare dal salotto spesso apparso nei post del cantante.

Lo stile infatti risulta sobrio, il merito è dei colori neutri che caratterizzano sia le pareti che i pavimenti. Le mura infatti, seguendo lo stile contemporaneo sono bianche, mentre il parquet è declinato in una nuance chiara. Una combinazione che permette al soggiorno di avere uno stile senza tempo.

A dare carattere all’ambiente ci pensano gli arredi. Anche in questo caso la tendenza dell’artista bresciano è stata quella di prediligere elementi essenziali. Il punto centrale del living è il divano ad angolo sui toni del grigio, su cui campeggiano cuscini sempre in nuance neutre. Il dettaglio in più sono i quadri alle pareti, oltre al tavolino nero in marmo e al grande tappeto bianco che “riscaldano” la stanza. Il legno del parquet è ripreso anche nel mobile basso sovrastato dalla televisione. Il living, poi, è luminoso grazie alla presenza di più lampade posizionate in vari angoli.

Un angolo dedicato alla musica

Pur essendo molto riservato, Mr. Rain ha voluto far entrare i fan in casa sua attraverso dei video che lo immortalano mentre suona. Quello che può essere considerato lo studio del cantante, segue lo stile del resto della casa, con pareti chiare, mobili in legno, quadri di design e lampade dallo stile minimal che danno la giusta luminosità all’ambiente.

Quello che spicca dal reel postato sui social, oltre alla tastiera dove suona sono due particolari che saltano subito all’occhio. Su un mobile in legno chiaro spiccano, infatti, la maschera di Iron Man e quella di Deadpool, due oggetti che con la loro particolarità danno un twist in più all’intero ambiente.