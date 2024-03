Dove vive Stefano De Martino: la casa milanese in cui domina il design

Stefano De Martino è uno dei personaggi di punta di Rai 2 e molto amato dal pubblico. Mentre è impegnato in teatro con lo spettacolo “Meglio Stasera – Quasi One Man Show” in cui ballerà e si racconterà con leggerezza e ironia in giro per l’Italia, si rincorrono voci sul suo ritorno in tv con “Stasera tutto è possibile”.

Quando è lontano dal lavoro, però, ama trascorrete il tempo libero nella sua casa milanese.

Un appartamento ristrutturato da poco

Originario di Torre Annunziata (provincia di Napoli) Stefano De Martino da alcuni anni risiede a Milano dove si divide tra il lavoro e gli impegni con il figlio Santiago. La casa nel capoluogo lombardo spesso è stata postata dallo stesso De Martino sui social, molti fan hanno notato una serie di cambiamenti apportati dal ballerino, Il conduttore infatti ha deciso di rinnovarla con l’aiuto di due amici: Vincenzo Sabatino, interior designer, e Domenico U Iovine, architetto. La collaborazione fra i tre ha dato vita a ambienti eleganti e sobri in cui sono i dettagli a fare la differenza.

Il salotto con decorazioni barocche

Come si può vedere dalle storie e dai post social, il salotto è uno degli ambienti di punta della casa. Qui la ristrutturazione è stata indirizzata verso pareti bianche ma arricchite da decorazioni barocche sul soffitto, sopra le porte e con le cornici del grande specchio a parete che rende la stanza molto più grande e luminosa.

Per dare carattere all’ambiente il conduttore ha scelto di aggiungere un grande divano in velluto viola, una poltrona in pelle e un tavolo in pietra con sedie in vimini. Appassionato di musica, nella stanza si notano alcuni strumenti come il pianoforte e la chitarra. Il tutto è reso più caldo dal parquet e da un grande tappeto bianco che si sposa perfettamente con il resto degli oggetti presenti nella stanza come quadri astratti con maxi cornici e lampade da terra.

La camera da letto semplice, ma di carattere

Lo stile minimal si ritrova poi nella camera da letto dove sono presenti pareti bianche e parquet chiaro su cui c’è un tappeto ai piedi del letto quasi dello stesso colore. Il punto focale della stanza è il letto matrimoniale con testiera in velluto blu posto al centro della camera, affiancato da due comodini essenziali e lampade a parete.

La stanza è molto luminosa grazie alla presenza di un balcone e la luce viene filtrata da una veneziana nera che può essere regolata in base alle esigenze.

La cucina con finiture in acciaio

Anche nella cucina si conserva lo stile minimal che caratterizza il resto della casa. Come nelle altre zone dell’appartamento, in questa stanza si è deciso di lasciare le pareti bianche e di rivestire il pavimento con il parquet.

I colori chiari si ritrovano inoltre nei mobili della cucina con una piccola penisola. I pensili grigi hanno finiture in acciaio che si ripetono anche negli sgabelli e nella piccola cantinetta vicino alla porta dallo stile barocco. L’ambiente è un mix tra moderno e retrò grazie agli arredi gold e piccoli oggetti come il tostapane in stile vintage. La cucina è inondata da luce naturale, merito del balcone e anche qui De Martino ha scelto come soluzione le veneziane regolabili.

Una casa dallo stile unico, insomma, che grazie a piccoli dettagli è l’essenza del design.