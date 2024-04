Dove vive Vladimir Luxuria: il meraviglioso appartamento nel vivace quartiere di Roma

Prima ne è stata una concorrente, poi un’inviata e un’opinionista, quest’anno finalmente Vladimir Luxuria è approdata alla conduzione dell’Isola dei Famosi al posto di Ilary Blasi e con un cast del tutto rinnovato. Mentre in studio al suo fianco ci sono Sonia Bruganelli e Dario Maltese, il ruolo di inviato è stato assegnato a Elenoire Casalegno che ha sostituito Alvin nelle calde spiagge assolate dell’Honduras.

Quando non è impegnata in televisione, l’ex deputata originaria di Foggia, trascorre il suo tempo libero a Roma. Una città che l’ha conquistata fin da subito, infatti la conduttrice è dall’età di 18 anni che vive nella Capitale. Arrivata all’ombra dei sette colli per intraprendere gli studi universitari, da quel momento è diventata la sua città d’adozione e tra i quartieri che fin da subito hanno attirato la sua attenzione c’è il Pigneto, una zona vivace ricca di spunti creativi.

Un appartamento nel cuore del Pigneto

Attualmente frequentato da artisti e musicisti, il Pigneto è diventato uno dei quartieri più frizzanti di Roma ed è proprio qui che Vladimir Luxuria da oltre vent’anni ha stabilito le sue radici. È in zona che si trova il suo appartamento di circa 180 metri quadrati, un ambiente spazioso e luminoso in cui la conduttrice coltiva le proprie passioni. L’ampio salotto è caratterizzato da pareti rosa pastello mentre il pavimento conserva le piastrelle originali in marmo veronese rosa.

Per quanto riguarda l’arredamento, lo stile è sobrio con mobili bianchi dalle linee essenziali. Qui si trovano molti oggetti e souvenir di design. La passione per la lettura e la scrittura sono tratti caratteristici di Luxuria e come si può vedere da alcune foto pubblicate sui social c’è un’area interamente dedicata a questo suo hobby, visto che è presente una grande libreria bianca completata da un accogliente divano sempre della stessa nuance.

Anche la cucina ha uno stile molto semplice con mobili sempre sulle tinte chiare e pareti con piastrelle a mosaico.

La zona notte è divisa da quella giorno da un lungo corridoio arredato da dipinti e stampe che conducono alla camera da letto. Il colore dominante di questa stanza è il verde acqua, ma ad attirare l’attenzione sono i mobili come il letto matrimoniale in ferro battuto e le lampade che illuminano l’ambiente. Accanto alla piantana sempre in ferro battuto sulla cassettiera con specchio, poi, troneggia una lampada dallo stile vintage.

All’interno del bagno lo stile è ugualmente minimal con sanitari dal design lineare e una doccia con piastrelle a mosaico sui toni del marrone. A dare luce all’ambiente ci pensa uno specchio tondo con illuminazione al neon.

Infine, l’appartamento romano è davvero unico grazie all’ampio terrazzo con gazebo da cui Vladimir Luxuria può ammirare la città eterna e concedersi un momento di relax tra un impegno e l’altro.