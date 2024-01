Federica Pellegrini, total white e rosa nella bellissima cameretta della figlia

Federica Pellegrini lo scorso 3 gennaio è diventata madre della piccola Matilde, la figlia avuta con il marito Matteo Giunta sposato nell’agosto 2022. Un amore inizialmente tenuto segreto per tutelare la loro carriera e la loro vita privata, poi reso pubblico nel 2021 dopo la partecipazione della nuotatrice alle Olimpiadi in Giappone.

La campionessa molto attiva sui social, ha raccontato le varie fasi della gravidanza attraverso foto, storie e video coinvolgendo i suoi fan. Tra i racconti dell’attesa della piccola Matilde, non poteva mancare anche quello della sua cameretta. In un video la neomamma ha condiviso passo dopo passo la realizzazione della stanza dall’inizio, quando non c’era nulla al suo interno, fino al risultato definitivo. Scopriamola insieme.

Il total white e i disegni alle pareti

Federica Pellegrini e Matteo Giunta nell’arredare la stanza della piccola, non hanno fatto tutto da soli ma hanno chiesto il supporto di un gruppo di esperti, soprattutto per quel che riguarda le pareti. L’ex nuotatrice, ha deciso di adottare uno stile molto semplice, rinunciando alle pareti colorate, ma orientandosi verso il total white. Una scelta sobria, ma per rendere l’ambiente più caldo gli esperti e i neogenitori, hanno aggiunto un tocco in più con teneri disegni.

I protagonisti dei dipinti sono dei dolcissimi cuccioli di animali, come i tre cagnolini che riposano sulla luna, ma anche simpatici orsetti a pois sui fiore, fino a un topino che regge un palloncino mentre si trova anche lui su un fiore rosso. Oltre ai disegni, il particolare che non passa inosservato è un quadro con all’interno una foto di una bambina e una tutina, molto probabilmente appartenenti alla piccola Federica Pellegrini.

Arredi tradizionali ma di stile

Anche per quanto riguarda gli arredi i neogenitori hanno deciso di puntare su uno stile non eccessivo. Sono infatti declinati tutti su tonalità chiare. Al bianco, colore dominante, vengono accostate tinte pastello in particolare le varie declinazioni del rosa che si ripetono anche negli accessori.

Nella cameretta, poi, c’è una culla con giostrina per i primi mesi della piccola, ma anche un lettino per quando la bambina sarà più grande. Accanto alla “zona notte” c’è un fasciatoio con tutto il necessario e due peluche a forma di delfino che richiamano la passione dei genitori per l’acqua e il nuoto.

La camera è stata progettata in ogni dettaglio, oltre ad avere diversi punti luce, e un grande armadio marrone, ha un comodo divano con cuscino per l’allattamento e un plaid beige con cuori bianchi pensati per Federica e Matteo. A rendere ancora più accogliente la stanza con parquet, ci sono due tappeti soffici sempre sulle tinte pastello. Nonostante sia un ambiente sobrio ed essenziale i differenti elementi hanno reso l’insieme il luogo perfetto in cui accogliere la nuova arrivata in casa Pellegrini-Giunta.