Avete mai visto la casa del Grinch? Ecco dove si trova e come è fatta

Durante il periodo natalizio vi sarà capitato almeno una volta di imbattervi nel film “Il Grinch” mentre facevate zapping sulla tv. In effetti quando si avvicina il 25 dicembre non è soltanto Babbo Natale che domina l’immaginario collettivo, ma anche il personaggio creato da Dr. Seuss nel 1957 che ha un unico obiettivo: rubare il Natale. Se anche voi nutrite un pizzico di simpatia nei confronti di questa creatura dall’inconfondibile colore verde, allora c’è una casa che fa al caso vostro e che vale la pena di scoprire.

La casa del Grinch nello Utah

Se quest’anno vi sentite un po’ più come il Grinch che come gli abitanti sempre allegri di Chi non so (Whoville) sarete contenti di sapere che nel 2021 la Dr. Seuss Enterprises e la società americana di case vacanze Vacasa hanno deciso di ricreare proprio la grotta in cui la creatura verde e pelosa ha deciso di isolarsi dai suoi vicini.

Non si trova ai piedi del remoto Monte Crumpit (che, per chi ha visto il film interpretato da Jim Carrey, si chiama Monte Briciolaio) ma in una zona altrettanto difficile da raggiungere. La grotta si trova a Boulder, nello Stato americano dello Utah e per raggiungerla bisogna essere ben attrezzati. L’unico mezzo adatto è infatti un Suv in grado di superare il terreno impervio.

Una grotta a misura di Grinch

Nel caso in cui eravate già pronti con la valigia in mano per isolarvi dalla frenesia del Natale all’interno della dimora del Grinch in un viaggio last minute, purtroppo non è più possibile prenotare un pernottamento perché è già sold out. Questo non vuol dire che non possiate fare un tour virtuale al suo interno e farvi trovare pronti per l’anno prossimo.

La grotta di circa 530 metri quadrati è stata curata in ogni minimo dettaglio e camminando al suo interno si avverte lo spirito anti natalizio e solitario del Grinch. La casa è distribuita su più livelli e con ambienti ben distinti.

Quello più caratteristico è il soggiorno con tappeti e divani, ma l’attenzione viene attirata dal pianoforte a organo dal design particolare, proprio come il proprietario di questa abitazione.

Visto che la celebre creatura è un personaggio solitario, non poteva mancare uno spazio dedicato a una grande libreria a parete piena di libri. Al centro della stanza c’è un tavolino con una scacchiera e una poltrona, ma anche un telescopio per ammirare le stelle e spiare i vicini amanti del Natale.

La camera da letto è la stanza preferita dal suo proprietario che quando non escogita come rubare il Natale, ama riposare nel suo letto in ferro battuto e indossare le pantofole con le sue iniziali. Per riporre i vestiti gli ospiti hanno a disposizione due armadi che ricordano il design di quelli apparsi nel film di animazione del 2018 “Il Grinch”. L’unico che gli fa compagnia è il suo cagnolino Max e nella grotta c’è infatti un angolino dedicato al quattro zampe con la cuccia fornita di copertina, ciotola e una foto che lo ritrae.

L’esperienza all’interno di un ambiente così particolare è un modo per staccare la spina dalla quotidianità perché oltre ad essere isolato, non è dotato neanche di internet o del televisore.