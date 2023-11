La casa di Ilary Blasi a Roma: la grande villa con arredi moderni, giardino e piscina

Ilary Blasi è una delle conduttrici più amate della televisione che con il suo fare ironico è riuscita a conquistare in pochissimo tempo tantissimi fan che la seguono e apprezzano tutti i suoi programmi. La sua forza è proprio la professionalità, ma anche la spontaneità e l’autoironia che ce la fanno sembrare una di noi.

Dopo essere stata al centro del gossip a causa della sue vicende private, da poco ha deciso di realizzare un docu-film su Netflix: Unica in cui parla della fine del suo matrimonio con Francesco Totti. Un racconto intimo, che l’ha ritratta anche in uno dei luoghi più personali che ci possa essere per una persona, la propria casa. La villa che fino a poco tempo fa condivideva con l’ex calciatore giallorosso, si trova a Roma, nel quartiere Eur.

Una villa con giardino a Roma

La villa della conduttrice, in cui ora vive insieme ai figli Cristian, Chanel e Isabel, ha numerose stanze, ma a caratterizzarla è l’enorme giardino dotato di spazi adibiti a differenti attività. Pur trovandosi in città la casa è immersa nel verde, il merito è di un prato curato e di diversi alberi che decorano l’esterno.

Oltre alla piscina sormontata da un ponticello in legno, ha un angolo relax con un salottino arredato da grandi divani e sedie, una sala da pranzo all’aperto e un angolo gioco con il tappeto elastico. Lo sport è sempre stato una delle passioni della conduttrice, che ha una palestra all’interno di questa dimora, ma anche un campo di padel, uno di squash una campo da calcetto.

Le stanze sono arredate con uno stile moderno

La casa all’interno è composta da numerose stanze, ed è attraversata da un pavimento lucido che mette ancora più in risalto l’arredamento moderno con opere d'arte di Marco Lodola, come il mezzo busto illuminato dallo stile pop che ritrae la presentatrice.

La cucina è caratterizzata da un’enorme penisola con elettrodomestici a vista, ma è la sala da pranzo open space ad essere una delle ambientazioni più presenti nel documentario Unica.

La stanza ha le pareti bianche e un pavimento sempre in marmo a righe, in parte coperto da un tappeto in cavallino. La stanza si contraddistingue per l’enorme divano in tessuto verde alle cui spalle c’è una parete-opera d’arte che la divide dalla zona pranzo. Quest’ultima ha un lungo tavolo in legno con sedute moderne e sormontato da lampadari dallo stile industrial.

Tra le sedute è presente un divano in pelle nera e poltrone in camoscio giallo. L’ambiente poi è completato da mobili bianchi, una grande libreria a parete e un pianoforte. Il tutto è curato nei minimi dettagli, infatti oltre ad esserci un altro tavolo in vetro con sedie in pelle, foto di famiglia e quadri, a rendere l’aspetto più accogliente ci pensano i lampadari e le lampade che illuminano vari angoli della stanza.