Mark Zuckerberg vende la sua meravigliosa villa con piscina in California

Il re dei social e fondatore di Facebook Mark Zuckerberg è indubbiamente una persona con un grande senso imprenditoriale che non rivolge solo al mondo del web, ma anche a quello immobiliare.

Può essere infatti definito un vero e proprio esperto di case perché nel suo pacchetto immobiliare annovera una serie di proprietà lussuose disseminate in tutti gli Stati Uniti. I suoi luoghi preferiti sono le Hawaii e la California, dove ha diversi immobili che compra e vende. Ad esempio nel 2022 ha deciso di “liberarsi” di un appartamento acquistato dieci anni prima. Per far parte così a lungo del suo pacchetto immobiliare, di sicuro questa casa è stata una delle più amate dal fondatore di Facebook, ma questo non gli ha impedito di concludere un affare irrinunciabile. La dimora, infatti è stata ceduta al nuovo proprietario per 31 milioni di dollari. Adesso ha deciso di privarsi di un altro pezzo delle sue proprietà sempre in California e per la precisione la villa si trova a Woodside.

Una vendita avvolta dal mistero

Mark Zuckerberg ha deciso di vendere la casa acquistata appena due anni fa. La villa costruita nel 1999 sorge a Woodside, un luogo esclusivo in cui la privacy regna sovrana. La proprietà al 75 di Roberta Drive è ben nascosta da un ampio terreno di 3,5 acri.

Mentre sul giorno della vendita e sul prezzo di acquisto non ci sono misteri - la villa è stata venduta il 4 marzo per 27 milioni di euro - non è chiaro chi sia l’acquirente. Sembra infatti, che sia stata venduta a Toy Balloon un’azienda con responsabilità limitata. Il condizionale pare d’obbligo perché la compravendita è avvenuta attraverso una fitta rete di intermediari con entità anonima.

Una villa sontuosa

Anche se il numero uno di Facebook ha venduto la villa a Woodside, ha ancora altre proprietà nella zona come un complesso a Palo Alto e due immobili a Lake Tahoe.

Per quanto riguarda l’abitazione appena venduta, c’è da dire che Zuckerberg nel momento in cui l’ha acquistata è stato colpito dallo stile unico e dagli interni lussuosi. È grande 445 mq, ha uno stile moderno ed è composta da quattro camere da letto e tre bagni. A renderla il vero oggetto del desiderio degli amanti del design c’è poi un’ampia cucina dotata di elettrodomestici di ultima generazione con doppio forno e un’isola al centro della stanza, ideale per gli appassionati dei fornelli.

Degni di nota sono anche il soggiorno, la sala da pranzo e la sala cinema a cui si aggiunge un ufficio caratterizzato da pannelli in legno alle pareti.

Per quel che concerne l’esterno la proprietà è dotata di un patio con camino, una piscina e una vasca idomassaggio. Infine c’è un grande garage per quatto automobili e postazioni per ricaricare i veicoli elettrici.