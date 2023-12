Il bunker sotterraneo con piscina di Mark Zuckerberg, ecco cosa c'è all’interno

Il timore di una guerra nucleare o di una crisi ambientale sembra essere diventata una delle maggiori preoccupazioni di imprenditori, vip e persone ricche. Pe placare le loro paure molti hanno deciso di creare dal nulla o acquistare bunker sotterranei. Se state pensando ad abitazioni scarne in cemento, vi sbagliate, i nuovi rifugi anti-nucleare sono dotati di tutti i comfort e soprattutto sono extra lusso. L’ultimo arrivato in quello che può essere considerato un business a tutti gli effetti è Mark Zuckerberg che sta costruendo un edificio sotterraneo su un’isola hawaiana in totale segretezza, tranne per il prezzo. Secondo alcune voci il terreno acquistato nell’agosto 2014 ospiterà una struttura che costerà oltre 270 milioni di dollari.

Un progetto top secret

Il luogo scelto dal proprietario di Meta per realizzare il suo bunker è appunto su un’isola hawaiana, quella di Kauai, per la precisione è situato tra i centri turistici di Kapaa e Hanalei. Quella che è considerata uno dei più piccoli atolli dell’arcipelago conta circa 73.000 persone. La popolazione discende dagli hawaiani, che per secoli hanno convissuto con i migranti cinesi, giapponesi, filippini e portoricani che tra la fine del XIX e l'inizio del XX secolo giunsero sull’isola per coltivare le piantagioni di canna da zucchero a cui è subentrata l’economia legata al turismo. Solo recentemente si è sviluppato il settore edile, in particolare quello legato alla costruzione delle case di lusso per chi vuole abbandonare il caos della metropoli e vivere in un luogo incantevole.

Un’isola piccola in cui le voci corrono in fretta, e per evitare che ci fossero degli “spoiler” Zuckerberg ha deciso di proteggere il cantiere con un muro alto 6 metri che impedisce ai più curiosi di sbirciare all’interno. Come ulteriore protezione, poi, ci sono delle guardie di sicurezza all’ingresso del cancello e sulle spiagge circostanti.

Che il proprietario voglia tenere la realizzazione del progetto riservata è chiaro anche dal fatto che a tutti coloro che vi lavorano, dagli architetti, agli elettricisti, fino agli arredatori e imbianchini è vietato divulgare notizie sulla struttura pena il licenziamento.

Un bunker extra lusso

Anche se l’iniziativa è circondata dal massimo riserbo, sono trapelate alcune notizie interessanti. La proprietà conosciuta come Koolau Ranch, si sviluppa su circa 465 metri quadrati, e sarà dotata di tutti i comfort.

La costruzione del CEO di Meta, non è un semplice bunker, ma un vero e proprio complesso formato da una dozzina di edifici. La parte principale è caratterizzata da due strutture al cui interno ci sono uffici, sale conferenze, ascensori e una cucina professionale. I due palazzi saranno uniti tra di loro da un tunnel sotterraneo che si sviluppa come uno spazio abitativo con una sala meccanica e una botola di fuga a cui si accede tramite una scala. A poca distanza c’è un edificio che ha all’interno una palestra di dimensioni standard, piscine, sauna, vasca idromassaggio, immersione fredda e campo da tennis. Attorno a tutto questo ruotano 11 case sull’albero a forma di disco, che saranno collegate tra loro da ponti di corda, con lo scopo di permettere ai visitatori di muoversi da una casa all’altra comodamente.

La proprietà avrà in tutto 30 camere da letto e altrettanti bagni oltre a un sistema di sicurezza formato da 20 telecamere e una porta principale realizzata in metallo e cemento. Per le altre via d’uscita, a quelle cieche presenti nella biblioteca si alternano quelle che potranno essere aperte solo tramite un codice, proprio come nei veri bunker.

Il complesso sarà autosufficiente in tutto e per tutto con un serbatoio d’acqua di 16 metri di diametro e alto 5 metri. Mentre per quanto riguarda il cibo, questo verrà prodotto attraverso l'allevamento e l’agricoltura nei terreni di 1.400 acri.

Il progetto, infine, oltre ad essere un bunker per le vacanze personali molto probabilmente sarà anche il luogo dove ospitare eventi aziendali.