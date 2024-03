In Pennsylvania c’è un castello ispirato al Palazzo di Versailles e costa 12 milioni di dollari

L’architettura europea da secoli è tra le più imitate e amate per il suo stile unico. Proprio questa tendenza probabilmente ha spinto a ricreare a Gladwyne una zona suburbana nel Lower Merion Township, nella contea di Montgomery (Pennsylvania), un castello ispirato al Palazzo di Versailles. Realizzato dall’architetto FL Bissinger, per dar vita alla tenuta che si sviluppa su 7 acri ci sono voluti quattro anni e ora è stata messa in vendita per 12 milioni di dollari.

Una proprietà degna di un Re

La proprietà occupa circa 2800 metri quadrati e include sette camere da letto e 16 bagni ed è stata realizzata con materiali di lusso come pietra calcarea e marmi. Nel momento in cui si varca il cancello si è accolti da un viale alberato pieno di roseti e fontane che creano un’atmosfera fiabesca. A renderla ancora più magica ci pensano una terrazza con piscina a sfioro, una cucina all'aperto, un camino. Oltre a questo c’è un campo da tennis illuminato.

La proprietà è un capolavoro architettonico non solo all’esterno, ma anche all’interno. Una volta entrati ci si imbatte in una grande sala con soffitti alti e una scala intagliata a mano. La camera dotata di porte finestre si apre sul terrazzo, ma da qui si può raggiungere il soggiorno, la sala pianoforte e la cucina. Questa è la stanza più particolare perché ha isole con ripiani in marmo e un angolo adibito a salottino con caminetto. La cucina è collegata a una sala degustazione di vini dallo stile italiano, una sala da pranzo formale, una sala colazione e una camera familiare con un acquario.

Al piano superiore c’è la suite principale con caminetti a gas, salotto e due bagni lussuosi da cui si può ammirare la vista circostante grazie ai balconi. Il castello anche se ha uno stile antico, è completato da alcuni servizi moderni come un cinema, una sala massaggi a due tavoli, una sauna, una palestra, piscine, un barbiere, una pista da bowling a due corsie e un garage per nove auto.