A New York le case segrete si costruiscono sui tetti

Lo spazio per costruire casa è sempre meno, soprattutto nelle grandi città come New York. Gli architetti e dei proprietari delle abitazioni, con il loro ingegno, hanno pensato ad alternative creative per costruire edifici con viste mozzafiato. I tetti infatti, spesso sono spazi inutilizzati, allora perché non costruirci una casa? Questo è il caso di un cottage che si trova sopra un palazzo dell’East 1st Street a Lower Manhattan.

Le case sui tetti hanno preso piede a New York

L’idea del cottage è nata, nel caso dei proprietari dell’appartamento nel West Village, dopo aver partecipato a una conferenza sulla bio-architettura e giardinaggio sui tetti. Da qui è cresciuta la voglia di costruire una casa con giardino dotato di numerose piante, lontano dal caos della Grande Mela e con una vista invidiabile che affaccia direttamente sull’Empire State Building. Quello del West Village, non è l’unico edificio sorto su un tetto, a New York ci sono altri esemplari spesso anche su palazzi storici.

Un appartamento ampio e luminoso

Il cottage di oltre 200 metri quadrati ha interni spaziosi con soffitti alti e ampie finestre. Le stanze, in tutto quattro camere da letto, un salotto e uno studio, hanno un design unico con travi in legno a vista. A questo si aggiungono tre bagni.

Anche se posizionato su un palazzo, quello che colpisce della casa è un giardino di circa 70 metri quadrati con tanto di ampia terrazza che collega l’interno con l’esterno attraverso porte finestre dallo stile francese, l’ideale per isolare il cottage dal traffico della metropoli. New York sa sempre come stupire, non solo con i suoi edifici più iconici ma anche con quelli che possono sembrare bizzarri ma che in realtà sono veri e propri capolavori architettonici.