Shrek, ora si può dormire nella sua casa nella palude: come prenotare un weekend fiabesco

Battute rimaste nell’immaginario collettivo, incassi da record per dei film di animazione e spin-off ancor più di successo. Basta citare il nome di Shrek, il buffo orco verde reso celebre dalla DreamWorks Animation, per far tornare in mente questo successo travolgente che a distanza di anni non dà segni di cedimento. Il personaggio principale della serie è talmente popolare da ispirare persino iniziative singolari ma dal risultato garantito.

Airbnb è sempre in prima linea nel promuovere affitti di abitazioni fuori dal comune e quella legata a Shrek non è da meno. Il portale sta proponendo una “notte da orchi” da trascorrere proprio nella palude in cui il personaggio ha evitato a lungo qualsiasi contatto sociale in quello che si preannuncia come un soggiorno unico nel suo genere.

Un’occasione unica per pochi fortunati

Per pernottare nella casa di Shrek bisogna recarsi in Scozia, per la precisione nelle Highlands. Si tratta di un rifugio piuttosto spartano e appartato che per la prima volta i fan della serie animata avranno la possibilità di vivere di persona. Airbnb ha scelto di offrire gratuitamente l’affitto per un weekend, ma non un fine settimana tra tanti.

Il soggiorno avrà luogo infatti dal 27 al 29 ottobre, in concomitanza con Halloween, dunque un modo speciale per celebrare questa festa. I fortunati saranno coloro che riusciranno ad aggiudicarsi l’opportunità partecipando all’apposito evento online, sul portale di Airbnb, a partire dalle 18:00 del prossimo 13 ottobre. Le uniche spese saranno quelle del viaggio di andata e ritorno. Ma cos’ha di tanto speciale questa casa? Anzitutto è circondata da un laghetto paludoso ed è stata costruita con rami e tronchi di ogni tipo. All’interno possono essere ospitate fino a tre persone che potranno approfittare di momenti davvero speciali nell’abitazione del loro beniamino.

I dettagli che fanno la differenza

Come sottolineato da Airbnb, i fortunati ospiti avranno l’occasione di rilassarsi a lume di candela (con la cera realizzata rigorosamente con il cerume) e distendersi sul divano gustando un delizioso parfait. La privacy, poi, è stata definita come “senza paragoni”, con il dettaglio non secondario del bagno che è stato sistemato in una dependance a 20 metri dalla casa-palude.

Una volta varcato l’ingresso, ci si ritrova subito nella stanza principale che funge sia da cucina che da sala da pranzo. Non manca proprio nulla, come ad esempio il camino e la poltrona verde tanto amata da Ciuchino. Di sicuro questo rifugio da fiaba riscrive completamente il significato della tipica casa sull’albero. In effetti, la dimora di Shrek è una combinazione perfetta di elementi naturali, interni rustici ma deliziosi e particolari pittoreschi ma irresistibili. In poche parole è un’esperienza fuori dal comune che in tanti sognano di fare almeno una volta nella vita.