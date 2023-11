Una casa di 50 mq a meno di 30.000 euro, vediamo insieme come acquistarla

Acquistare casa è il desiderio di molti, ma non sempre si ha la possibilità di diventare proprietari dell’appartamento dei sogni. Tra costi importanti e la difficoltà a vedere soddisfatte tutte le proprie aspettative, molti ci rinunciano. Se vi dicessimo che invece è possibile? Acquistare una casa di 50 mq a circa 30.000 euro, non è più un’utopia, ma una realtà grazie al 3D.

Il merito è di un’azienda giapponese, la Serendix, che ha messo in campo una ricerca tecnologica, sfruttando al meglio digitale, e che è in grado di raggiungere livelli innovativi di progettazione.

Una struttura di 20 tonnellate

Quando pensiamo alle costruzioni in 3D, istintivamente ci vengono in mente edifici leggeri e poco durevoli. In realtà, la Sfera, come è stata soprannominata dall’azienda che l’ha prodotta, smentisce tutte queste convinzioni. Progettata dall'architetto giapponese Masayuki Sono, ha uno scheletro in cemento armato di circa 20 tonnellate e una doppia struttura. Questo aspetto le permette di rispettare in pieno gli standard internazionali per quel che riguarda l’isolamento termico. Inoltre, gli ingegneri che hanno partecipato al progetto della Serendix si sono accertati che rispecchi i severi requisiti antisismici del paese nipponico.

Una casa realizzata in sole 24 ore

La casa realizzata dalla Serendix non è la prima apparsa sul mercato, molte aziende si stanno misurando con questa nuova modalità di costruzione, ma quello che la contraddistingue dalle altre sono i tempi ridotti di realizzazione.

La struttura è stata costruita in sole 23 ore e 12 minuti, un vero e proprio primato, ed è caratterizzata da un sistema ad hoc per l’impermeabilizzazione le finestre. I tempi da record risolvono il problema della creazione di alloggi di emergenza in caso di disastri naturali. Si tratta di un aspetto che gli ingegneri hanno tenuto molto in considerazione visto che potrebbero sfruttare la tecnologia off-the-grid per fornire soccorso alle zone colpite da catastrofi.

A questo va aggiunto un elemento non secondario, la costruzione di una casa in così poco tempo riduce notevolmente la CO2, lo spreco dei materiali e tiene sotto controllo il consumo di energia.

Un design essenziale

Nella scelta di un’abitazione, al design si presta sempre particolare attenzione e anche per quanto riguarda la Sfera, gli architetti non hanno lasciato alcun dettaglio al caso. Nonostante gli interni ancora non siano stati resi noti, per quanto riguarda l’outdoor c’è da dire che le linee curve e la struttura compatta assicurano alla casa un aspetto davvero piacevole. A darle quel tocco in più c’è un design quasi futuristico agevolato anche dalla presenza di finestre che hanno la funzione di far diventare l’ambiente ancora più luminoso e piacevole.

È presto per affermare se le case in 3D potranno diventare il futuro nell’ambito edilizio. La cosa certa è che c’è nei confronti di queste strutture sempre più interesse grazie ai costi ridotti. Il vantaggio è che si rende in questo modo l’acquisto di una casa non più un sogno irraggiungibile, ma alla potata di tutti, anche in quelle zone del mondo in cui c’è carenza di edifici, senza impattare sull’ambiente.