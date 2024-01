La casa si veste di nuovo: stili, materiali e colori di tendenza nel 2024

L’inizio dell’anno segna il momento di svolta tra buoni propositi e nuovi obiettivi. Ci sono tantissime tendenze pronte a rendere più cool non solo il nostro outfit, ma anche casa. Sì, perché il nostro appartamento è il luogo più intimo, in cui trascorriamo il tempo libero, in alcuni casi è anche il nostro luogo di lavoro. Proprio per questo bisogna renderlo accogliente, curato nei minimi dettagli e soprattutto trendy. Il 2024 si apre all’insegna di spazi fluidi in grado di adattarsi alle differenti esigenze della giornata, forme avvolgenti, colori tenui e materiali green per riconnetterci con la natura. Vediamo le novità arredo 2024.

I colori sono caldi e delicati

Dando uno sguardo al colore Pantone 2024 si poteva intuire che la palette delle nuance del nuovo anno avrebbe virato verso tonalità tenui e delicate. Messe da parte le tinte più accese ora a farla da padrone saranno toni provenienti direttamente dalla tera come il mattone, l’arancione, il marrone e i verdi in tutte le declinazioni più soft. A questi si affiancano nuance fredde che diventano più calde se prendiamo in prestito le sfumature scure come il blu notte.

Le forme diventano sinuose

Continuità e fluidità: queste sono le parole d’ordine che negli ultimi anni caratterizzano gli arredi. Divani, poltrone, tavolini, sedie e lampade, tutti abbandonano angoli spigolosi per orientarsi verso forme arrotondate e tessuti morbidi. Il risultato è una sensazione armoniosa che connette i diversi ambienti della casa.

I materiali a cui è impossibile rinunciare

Non solo forme e colori, le tendenze del 2024 in fatto di arredi prendono in considerazione anche i materiali e tra questi quelli che spiccano su tutti sono la ceramica e il legno. Nel primo caso il legame tra il passato e il moderno trova la sua massima espressione in uno degli elementi più tradizionali, ma che nello stesso tempo riesce a diventare attuale inserendosi sia in uno stile più rustico, sia in uno più elegante grazie a un gioco di mix and match.

Il legno è uno dei materiali più affascinanti che nonostante il trascorrere del tempo rimane una costante. Il merito è che oltre a trasmettere un senso di calore, permette di stabilire un rapporto profondo con la natura. Riesce inoltre ad abbinarsi con qualsiasi finitura e colore, da quelle cromate (che sostituiranno l’oro) alle tinte pastello o scure come il rosso. In ogni caso è sempre in grado di dare il meglio di sé.

L’arte entra in casa

I quadri nel 2024 diventeranno l’elemento d’arredo da avere in ogni stanza. Se nel soggiorno sono una presenza fissa soprattutto posizionati su divani o poltrone, fanno capolino anche in cucina. A dare un tocco di arte in più all’appartamento, poi ci pensano i tessuti e gli oggetti con decorazioni che vanno da quelle geometriche tipiche degli anni ’70 a quelle astratte.

Tra le tendenze arredo 2024 c’è il cottagore

Se il legno è il materiale protagonista del 2024, allora lo stile che sarà protagonista quest’anno è il cottagore. Di ispirazione country, i materiali naturali e i pezzi d’artigianato saranno ugualmente al centro degli arredi. Per quanto riguarda i colori quelli tenui sono i più indicati insieme alle stampe “della nonna”. Per ricreare in pieno questo stile, poi, non dobbiamo dimenticare di inserire pezzi vintage dal sapore nostalgico che si mixano a quelli più moderni. Il risultato è una casa retrò che si sposa perfettamente con gli appartamenti contemporanei.

Con il quiet luxury la casa è discreta ed elegante

Ormai punto fermo quando si tratta di moda e make-up, il quiet luxury si è ritagliato un posto anche nel campo dell’arredamento. A dominare questa tendenza sarà quel lusso discreto attento ai dettagli, alle finiture e ai materiali che si fanno pregiati. Il segreto è quello di inserire all’interno delle stanze pochi oggetti, ma tutti ricercati e declinati nelle sfumature tenui e naturali. Per un ambiente ancora più elegante, l’illuminazione può fare la differenza. Lampadari essenziali, applique minimal e forme sofisticate, metteranno in evidenza lo stile sobrio delle stanze.

Gli arredi hanno un’ispirazione pop

Accanto agli stili essenziali e che richiamano la natura, non poteva mancare quello più colorato e vitaminico che riporta alla mente lo stile pop. Gli ambienti in questo caso si riempiono di colori con tonalità accese, inusuali capaci di conquistare le pareti che ora verranno rivestite anche dalla carta da parati. Persino i tessuti saranno in linea con questo mood grazie a stampe geometriche, texture e particolari ricercati. A completare il tutto ci penserà ancora una volta l’illuminazione con lampade e applique eccentriche che mettono in primo piano la libertà tipica di questo trend.