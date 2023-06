I migliori alloggi di Airbnb per una vacanza da sogno in Sardegna

Uno dei posti più incantevoli d’Italia dalle inconfondibili acque cristalline: la Sardegna ogni anno è la meta preferita dagli amanti del mare che vogliono concedersi un periodo di relax lontano dal caos della città.

Ricca di tradizioni, l’isola riserva spiagge incantevoli, paesaggi incontaminati, selvaggi e una storia millenaria che attraversa tutto il territorio da Nord a Sud.

Per godersi appieno la vacanza l’alloggio può fare la differenza e sbirciando su Airbnb ci sono molte soluzioni adatte a tutte le tasche.

Gli alloggi nella natura incontaminata del Nord della Sardegna

La costa nord della Sardegna è fra le più frequentate e apprezzate dell’isola, perché ci sono alcuni tra i borghi più caratteristici e ricchi di storia, con location uniche dalla vista mozzafiato e dalla natura incontaminata.

Comfort e viste mozzafiato per ogni soluzione

Avete intenzione di rilassarvi scoprendo le bellezze di Porto San Paolo? Il piccolo borgo marinaro del Sassarese, famoso per le sue spiagge incontaminate e i percorsi naturalistici, è la tappa ideale: proprio a pochi chilometri dal paese sorge l’incantevole Villa Halliv. Con le sue 7 camere e 6 bagni può ospitare fino a 14 persone che potranno godere di un’area relax, di una piscina a sfioro e di una vista incredibile sul golfo di Tavolara, Molara e Molarotto.

Se invece volete soggiornare immersi nella tipica vegetazione mediterranea approfittando ogni sera di tramonti suggestivi, Alghero è la soluzione perfetta: nella località che è nota come “Regina della Riviera del Corallo” grazie ad Airbnb si possono prenotare comodi alloggi con vista sul mare e spazio all’aperto.

Il piccolo borgo di Sedini, vera e propria culla di reperti preistorici, non è da meno in quanto a fascino. È qui, tra tante testimonianze archeologiche e bellezze naturalistiche, che si può pernottare al Vecchio Casale, un angolo di paradiso incontaminato che mette a disposizione camere confortevoli e moderne.

Massimo relax: le strutture del Centro Sardegna

Le coste della parte centrale della Sardegna sono l’alternativa perfetta alle mete turistiche più gettonate. Lontani dalla confusione, in questa zona dell’isola verrete letteralmente conquistati dal fascino selvaggio dei luoghi.

Frazioni e alloggi incantevoli

Un scrigno di sorprese ed emozioni. Arbatax si sviluppa idealmente attorno al suo porto e offre tutto quello che di più affascinante ha la Sardegna. Il modo giusto per scoprire questa piccola frazione è soggiornare in un appartamento, come quello al secondo piano di Villa Cristina, in uno dei quartieri più eleganti e a pochi passi da una delle spiagge più gettonate, Portu Frailis. Qui avrete a disposizione un’ampia terrazza per godere dello splendido panorama marino, oltre a camere e bagni dotati di ogni comfort.

Per una vacanza unica e a stretto contatto con la natura, poi, Villa GiuMar è la soluzione perfetta: situata in località Perdepera, si affaccia su un mare cristallino a cui si accede facilmente percorrendo il giardino contiguo.

Le attrazioni imperdibili nel Sud della Sardegna

Spiagge, villaggi, parchi archeologici e molte altre attrazioni turistiche. Nel Sud della Sardegna non manca proprio nulla e l’elenco delle mete da non farsi sfuggire è davvero sconfinato. Per una vacanza da sogno, però, ci si può affidare ad alcune pratiche soluzioni.

Dal B&B alle ville: il soggiorno sarà sempre indimenticabile

Castiadas è una delle tappe immancabili se si vuole conoscere a fondo la parte meridionale della Sardegna: con ben 13 chilometri di coste, questa località intriga con le sue spiagge, la splendida vallata e gli ottimi prodotti enogastronomici. Soggiornando nel Villaggio Li Conchi, 45 case arredate in stile marinaro e moderno, arroccate sulle pendici della collina di San Pietro, potrete approfittare di una vista privilegiata su Cala Sinzias, uno dei lidi più affascinanti di questa zona.

Nella Sardegna meridionale Airbnb mette a disposizione anche pratici B&B. Ad Arbus, nei pressi di un costone del comprensorio del Monte Linas, ad esempio, c’è il Bed & Breakfast di Costa Verde, una struttura immersa nella natura con stanze ampie e accoglienti, ma soprattutto fresche e moderne.

Anche Quartu Sant’Elena può vantare un panorama invidiabile e per ammirarlo in tutto il suo splendore potete recarvi a Villa Ingeborg che affitta camere dotate di terrazze con vista mare, ampi bagni privati e la possibilità di raggiungere diverse spiagge in pochi minuti.