Il castello di Mozart va all’asta: il prezzo per acquistarlo è da capogiro

Una vita breve ma costellata da una serie infinita di intuizioni musicali: Wolfgang Amadeus Mozart non può essere considerato un semplice compositore ma un vero e proprio genio. Ha ammiratori sparsi in tutto il mondo che saranno ben felici di sapere che l’ultimo castello in cui ha vissuto e ha composto il suo celebre Requiem sta per essere messo in vendita. Il prezzo è davvero sbalorditivo proprio come la carriera del musicista austriaco.

Dove si trova il castello di Mozart

Gli appassionati di opera e musica classica e non solo che sognano di calpestare o immergersi nelle atmosfere che hanno ispirato Mozart, saranno contenti di sapere che l’ultima dimora del compositore si trova in Austria. L’autore del “Don Giovanni” ha deciso di trascorrere gli ultimi anni della sua vita nella località sciistica di Semmering a circa un’ora da Vienna. Ora il castello, che è stato messo in vendita per circa 12 milioni di euro, viene utilizzato per spettacoli e concerti tanto che anche il programma delle esibizioni e il negozio all’interno dell’edificio sono compresi nell'acquisto della proprietà.

Una dimora con una ricca storia

Il “Castello di Mozart”, come viene chiamato abitualmente, è stato costruito nel 1130 e nel corso della sua lunga esistenza, ha subito numerose ristrutturazioni che hanno interessato soprattutto il XV e il XVII secolo. Inoltre nel 1945, la struttura stava per essere distrutta dai tedeschi che non volevano lasciarla in mano ai sovietici, ma fortunatamente un ufficiale rifiutò di eseguire gli ordini.

Mozart non è stato l’unico ospite della tenuta, all’interno delle stanze hanno dimorato anche Napoleone Bonaparte, Papa Pio VI, la principessa Isabella di Borbone-Parma e l'imperatore Franz Stephan von Lothringen.

Proprio il fatto di aver attraversato indenne diversi secoli, fa sì che ci siano numerosi richiami nella sua architettura. Infatti è possibile scovare particolari risalenti al periodo medievale, altri rinascimentali, altri ancora che appartengono all’epoca barocca.

Una residenza con decine di stanze

La struttura si sviluppa su quattro piani ed è circondata da giardini curati e un grandissimo parco con alberi secolari. Le 50 stanze sono arredate con pezzi d’antiquariato e hanno numerose destinazioni come una sala cinema, due sale da pranzo per eventi speciali e una biblioteca. A queste stanze vanno aggiunte una prigione e una cappella del Requiem che risale all’epoca rinascimentale.

L'asta sarà organizzata da Sotheby's Concierge Auctions dal 1° dicembre e di sicuro chi riuscirà ad accaparrarsi il castello, non solo vanterà un edificio di dimensioni consistenti, ma anche un pezzo di storia della musica.