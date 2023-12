Gianluca Vialli, in vendita la villa di Genova in cui abitò il campione scomparso un anno fa

Campione prima in campo, poi nella vita: Gianluca Vialli è stato uno dei calciatori italiani più vincenti come sanno bene i tifosi della Juventus e della Sampdoria. Simpatico, corretto e col “vizio” del gol, l’attaccante cremonese è riuscito a vivere anche la gioia dell’ultimo Europeo vinto dalla Nazionale Italiana come capo delegazione insieme all’amico di una vita, Roberto Mancini.

È passato quasi un anno dalla sua scomparsa ma il suo ricordo è ancora vivo in chi gli ha voluto bene, ma anche tra i tifosi, sia quelli delle sue squadre che quelli avversari che hanno sempre mostrato grande rispetto nei suoi confronti. I ricordi più intensi sono però quelli genovesi, quando riuscì a trascinare i compagni della Sampdoria fino alla conquista di un incredibile scudetto nel 1991. È proprio durante questa parentesi in blucerchiato che Gianluca Vialli abitò in una splendida casa in cui amava ammirare il panorama del Golfo ligure. Villa Maria, questo il nome della proprietà che affaccia sullo scoglio di Quinto, è stata ora messa in vendita a quasi 2 milioni di euro.

La villa completamente ristrutturata

La proprietà messa sul mercato dallo studio immobiliare Dodero si riferisce in particolare all’appartamento di 220 metri quadrati che oltre ad avere, come abbiamo detto, una vista spettacolare è stato interamente ristrutturato. Il prezzo effettivo è di 1,95 milioni di euro. Le stanze ampie hanno uno stile caratteristico dove a farla da padroni sono i dettagli come i pavimenti.

Nell’ampio salotto open space ci sono rivestimenti a scacchi bianchi e neri che si alternano al parquet delle camere da letto. Proprio il legno è uno dei materiali preferiti dell’appartamento in cui abitò Gianluca Vialli, dotato di riscaldamento autonomo e di aria condizionata. I mobili in legno caratterizzano il salone conferendogli un aspetto più caldo e rustico. Nella proprietà, poi, sono incluse anche una cucina spaziosa con tinello, tre camere da letto e doppi servizi.

L’esterno con accesso alla spiaggia

Il vero punto di forza dell’appartamento in cui ha vissuto il calciatore lombardo ai tempi d’oro della Sampdoria è l’esterno. Oltre a un ampio giardino, la casa è dotata di un terrazzo circondato da fiori e alberi con una pavimentazione in pietra e affaccio sul mare. Il terrazzo stesso, arricchito persino da un angolo relax con sdraio e ombrelloni, permette l’accesso alla vicina spiaggia.

La dimora, nonostante la sua ristrutturazione, è ancora molto legata alla figura del campione, tanto che sono in molti a sperare possa diventare la sede della Fondazione Sampdoria in ricordo di un periodo indimenticabile per il club genovese.