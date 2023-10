A 11 anni bullizzano un disabile e diffondono tutto sui social: "Era solo un gioco"

Solo per gioco. Per questo un uomo disabile di 46 anni è stato legato, vessato, spogliato nudo e costretto a baciare i piedi ai componenti di una baby gang, composta da sei ragazzini di 11 e 12 anni, che lo bullizzava a Latina. La Procura dei Minori di Roma starebbe indagando su episodi di vessazione e umiliazione ai danni di un disabile di 46 anni di Latina vittima dei soprusi da parte degli adolescenti. A metterli nell'angolo, alcuni video che gli stessi ragazzini registravano e caricavano su Instagram per vantarsi degli atti di bullismo contro l'uomo affetto da disabilità.

I bulli avrebbero anche costretto l'uomo a comprargli capi di abbigliamento e cibo oltre a costringerlo a vere e proprie umiliazioni come farsi baciare i piedi, essere legato e spogliato nudo in un parco. Secondo il quotidiano locale, Latina Oggi, i ragazzini sarebbero figli di noti professionisti di Latina e avrebbero attribuito i loro comportamenti a uno "scherzo, un gioco".