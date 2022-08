Accoltella il cugino, fugge ma viene trovato ancora sporco di sangue: arrestato

Accoltella il cugino, poi tenta la fuga ma viene bloccato e arrestato. Succede a Messina, dove i carabinieri hanno arrestato un 33enne, già noto alle forze dell'ordine, per tentato omicidio. I militari sono intervenuti in località Camaro, dopo la segnalazione di una lite e di un uomo ferito al volto e alla schiena arrivato al pronto soccorso dell'ospedale Piemonte dopo un'aggressione con arma da taglio. Le indagini, anche grazie alle testimonianze raccolte, hanno permesso di risalire al 33enne messinese, cugino della vittima, rintracciato poco dopo in località Mangialupi nell'abitazione di una zia.

Alla vista dei militari l'uomo, ancora sporco di sangue, ha tentato la fuga ma è stato immediatamente bloccato. Ai militari ha ammesso di aver accoltellato il parente. Alla base della lite e dell'aggressione vecchi rancori. Ritrovata anche l'arma: un coltello da cucina, ancora sporco di sangue, di cui il 33enne aveva cercato di liberarsi durante la fuga, gettandolo in un tombino. Il coltello è stato sequestrato e il 33enne arrestato in flagranza di reato. Dopo le formalità di rito è stato condotto in carcere.