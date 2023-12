Aggredisce e palpeggia una poliziotta: arrestato

Un soggetto fuori controllo è stato fermato alla mezzanotte e mezza della notte di Natale. La telefonata è partita da una donna, la madre, che denunciava il figlio incontrollabile in stato di ubriachezza e potenzialmente pericoloso. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia che hanno arrestato l’uomo per aggressione a pubblico ufficiale e violenza sessuale.

Tutto è accaduto in via Galvano Fiamma, a Milano, a pochi passi dalla nuova fermata della linea metropolitana blu Tricolore. La madre si è messa in contatto con la polizia chiedendo l’intervento perché si trovava in seria difficoltà nella gestione del figlio in stato di agitazione ed ebbrezza, un uomo italiano di 34 anni con precedenti penali.

All’arrivo della polizia sul posto, insieme agli operatori del 118, l’uomo ha iniziato a insultare e spingere più volte, fino a prendersela con uno degli agenti donna. Contro di lei, oltre alle imprecazioni, anche spintoni e poi il gesto inaspettato e violento: l’uomo ha palpato la poliziotta. Bloccato immediatamente dai colleghi, è stato trasportato in questura e, poi, nel carcere di San Vittore in attesa di udienza di convalida.