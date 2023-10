Choc in centro, sedicenne picchia fidanzata e poi fugge

Inquietante episodio per le vie del centro di Livorno dove un ragazzino di 16 anni, in pieno giorno e davanti a diversi passanti, ha sferrato un pugno alla fidanzata diciannovenne allontanandosi prima dell'arrivo dei carabinieri. Come riporta LivornoToday, il fatto è successo in via Ricasoli, intorno alle 15.30 di oggi mercoledì 11 ottobre, dove la giovane, confortata dalle amiche, è stata soccorsa in lacrime dai carabinieri intervenuti dopo la chiamata al 112 da parte di alcuni increduli presenti.

Secondo quanto ricostruito sul momento, la coppia avrebbe iniziato a litigare al parco Centro Città, dirigendosi poi verso via Ricasoli mentre il resto della comitiva cercava di riportare la calma. Quindi il pugno al volto che ha richiamato l'attenzione dei passanti, pronti a segnalare l'accaduto alla forze dell'ordine. Assistita dai carabinieri, la giovane ha infine rifiutato le cure mediche.

