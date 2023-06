Albero crolla sui bambini che escono dall'oratorio: ci sono dei feriti gravi

Otto persone, tra cui sei adulti e due bambini, sono rimasti gravemente feriti dopo la caduta di un albero all'oratorio di viale Rimembranze, a Luino, in provincia di Varese. L'incidente è accaduto poco dopo le 17:30 di oggi lunedì 26 giugno 2023. Ad avere la peggio sono state una donna, che ha riportato un trauma alla schiena e a un braccio ed è stata trasportata in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale San Gerardo di Monza, e una bambina di sette anni che ha riportato un trauma cranico e al volto ed è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo.

Condizioni serie, ma meno gravi per le altre persone, che sono state trasferite in codice giallo agli ospedali di Luino, Varese e Cittiglio. Sul posto, oltre al personale dell'Areu 118, sono intervenuti vigili del fuoco, carabinieri e polizia locale.

La dinamica dell'incidente

Secondo le prime informazioni, pare si sia trattato di un grosso ramo di ippocastano che si è spezzato ed è caduto su bambini e genitori, ferendo gravemente madre e figlia. Mentre i bambini uscivano, accolti dai genitori, l'enorme ramo si è improvvisamente staccato, prendendoli in pieno. Una donna, la più grave, per proteggere la figlia di sette anni si è lanciata su di lei, riportando un grave trauma alla schiena, al volto e alle braccia. La piccina a sua volta alle braccia e al torace.

Altre sei persone sono invece rimaste ferite meno gravemente, colpite di striscio da parti del ramo più grande. Sotto shock diversi presenti, che tra le grida dei feriti hanno però allertato subito il 112, chiedendo l'intervento dei soccorsi.

Articolo in aggiornamento

