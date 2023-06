Albero si spezza e crolla davanti all'oratorio, 8 feriti: madre e figlia di 7 anni sono gravi

Tragedia sfiorata davanti a una chiesa di Luino, in provincia di Varese. Il ramo di un ippocastano si è spezzato ed è caduto su un gruppo di persone davanti al locale oratorio di San Pietro in Campagna, ferendo gravemente una donna e la figlia di 7 anni.

L'incidente è avvenuto alle 17.37 di ieri e ha coinvolto 6 adulti e due minori. Una donna con un trauma alla schiena e a un braccio è stata portata in codice rosso con l'elisoccorso al San Gerardo di Monza, mentre la figlia con trauma cranico e al volto è stata trasportata in codice rosso verso l'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Trasferiti in vari ospedali gli altri pazienti, con traumi alla schiena e agli arti, tutti in codice giallo.

Quando ha visto il ramo crollare, la mamma per proteggere la bambina si sarebbe lanciata su di lei. Sul posto nel giro di pochi minuti sono arrivate cinque ambulanze, che hanno prestato le prime cure alle persone schiacciate dal ramo, e poi vigili del fuoco, forze dell'ordine e diversi elisoccorsi.

Gli operatori hanno tagliato alcuni parti della pianta per liberare tre persone intrappolate. Sotto shock i genitori, i piccoli e gli animatori presenti in oratorio. Ancora da chiarire le cause del crollo del ramo. In serata sono terminate le operazioni di messa in sicurezza dell'ippocastano. L'area verrà transennata in attesa che l'agronomo del comune faccia i controlli del caso.

