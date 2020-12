Alex Carella: il ragazzo di 19 anni morto dopo un incidente vicino alla stazione

Alex Carella, 19 anni, è morto dopo quattro giorni di agonia. Il ragazzo residente a Marino è deceduto in ospedale dopo essere stato investito da un'auto. Quattro giorni di speranza per i familiari dell'adolescente originario di Deliceto, in provincia di Foggia, morto al Policlinico Tor Vergata di Roma venerdì sera. La tragedia che ha portato alla morte del giovane era avvenuta quattro giorni prima quando un'auto investì Alex nei pressi della stazione di Santa Maria delle Mole, frazione del comune dei Castelli Romani. Alex Carella era molto conosciuto a Marino dove viveva e dove frequentava la scuola formativa Formalba, dove studiava per diventare parrucchiere.

Alex Carella: il ragazzo di Marino morto dopo un incidente

"Ho appreso la notizia della scomparsa del giovane Alex Carella - scrive il sindaco di Marino Gianfranco Venanzoni -. In una simile circostanza le parole sono inutili. Sono vicino e mi unisco al dolore della Famiglia". A voler ricordare il proprio studente anche la scuola Formalba: "Non ci sono parole di fronte a una giovane vita stroncata, assistiamo impotenti all'ennesima tragedia che colpisce un componente della nostra comunità scolastica. Formalba tutta si stringe alla famiglia e ai suoi amici. Continueremo a conservare vivo il suo ricordo rinnovando e migliorando il nostro impegno nei confronti dei nostri allievi. Ciao Alex".

Dai Castelli alla Puglia, un pensiero per il 19enne è arrivato anche dal Comitato Pro Loco di Deliceto: "Tragicamente è venuto a mancare all'affetto dei suoi cari Alex Carella di anni 19. Il Comitato Pro Loco e la redazione del TG Web esprimono sentite condoglianze".